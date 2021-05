ENTER.CO Emprende: Errores y aciertos de un emprendimiento

Hace unas semanas, ENTER.CO realizó su primer evento del año: ENTER.CO Emprende. En esta ocasión decidimos traer a la pantalla de los asistentes a emprendedores expertos para hablar de sus experiencias, desde cómo empezaron su negocio hasta como fueron subiendo de nivel. Unos de los temas que se desarrollaron fue Errores y aciertos de un emprendimiento’ con Juliana Villalba, cofundadora de Rebus.

5 Tips para tu emprendimiento

Juli Villalba compartió con los asistentes cómo empezó a emprender y cómo dio el paso de CreativeLab a Rebus; además de algunos tips que todo emprendedor debería tener en cuenta. Un pequeño spoiler, no hay errores, solo lecciones aprendidas y oportunidades para mejorar. En caso de que quieras escucharlo de ella misma, puedes ver el video y a continuación te dejamos un resumen de los puntos más importantes.

No hay errores sino lecciones por aprender

De acuerdo con Juliana, los errores son oportunidades para aprender. «No todo es perfecto y esos errores son oportunidades para crecer y ser mejor», resaltó durante su conversatorio en ENTER.CO Emprende. De hecho, compartió con los asistentes sobre uno de sus primeros proyectos: CreativeLab y las lecciones que dejó este negocio para Rebus.

Escuchar para encontrar oportunidades

Uno de los consejos que dio Juliana Villalba es escuchar constantemente, en las conversaciones con amigos, en un café, mientras se espera el Uber. Villalba resalta que cuando tenemos nuestros oídos y mente abierta podemos escuchar las necesidades de las personas y pensar en soluciones que se pueden convertir en oportunidades de emprendimiento. Además, aseguró que se trata de soñar en que esas ideas y oportunidades en nuestras cabezas pueden convertirse en realidad, siempre y cuando se arriesguen y no se queden las cosas en lo abstracto.

Arriesgarse

Villalba aseguró que no se trata de solo tener la idea, sino de llevarla a cabo, de presentarla ante las personas y explicarles qué soluciona y por qué apostar por su negocio. Para ella, un emprendedor porque se enfrenta a sus miedos de fracasar y muestra su idea y la ofrece y busca soluciones a sus problemas para seguir creciendo. Además, resaltó la diferencia que hay entre un emprendimiento de consultoría (que fue uno de sus primeros proyectos) y de tecnología.

Estar dispuesto al cambio para alcanzar las metas propuestas

Aunque Villalba ya no tiene su primer proyecto, resaltó que lo primero que aprendió es que hay que aceptar que el camino que uno se propone no siempre puede ser el mismo. Además, resaltó su experiencia en Y combinator, una de las aceleradoras más importantes del mundo, en donde Rebus fue finalista, pero no ganó. Esto llevo a Juliana y su compañero a evaluar las posibilidades de la empresa, evaluarse a ellos mismos y cambiar para adaptarse al modelo internacional, una de las razones por las que posiblemente están hoy donde están.

No comparar tu emprendimiento con la historia o progreso de otras

Finalmente, Juliana resaltó la importancia de no comparar la historia de tu emprendimiento o startup con otras. Explicó que algunos tienen suerte, algunos consiguen fácil inversionistas, otros no. Respetar el ritmo propio y trabajar para alcanzar las metas de manera individual es una forma de aprender de la empresa y reconocer las características que la hacen diferentes y esto también les enseña en qué se debe enfocar para resaltar y en qué deben trabajar más.

Imagen: Rawpixel.com