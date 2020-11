Al momento de emprender tienes claro que la tecnología debe hacer parte del ADN de tu empresa y la innovación será el camino para alcanzar el éxito. Sin embargo, esto no significa que todo lo tengas que hacer por tu cuenta. Hoy, la tercerización de servicios es muy común y ayuda a los negocios a concentrarse 100 % en sus objetivos, mientras que otros ayudan con lo que saben hacer mejor.

Por ejemplo, si tu empresa es una plataforma que presta algún tipo de servicio por Internet, sin duda necesitarás un equipo de desarrolladores in-house para llevar a cabo tus proyectos. Pero si, en cambio, se trata de ventas de un producto, es muy probable que tu sitio web, plataforma de ventas y otros puedas dejarlo en manos de una empresa que sepa hacerlo, mientras tú te dedicas a crear el producto perfecto para tus clientes.

Pensando en todas las dudas que pueden surgir al momento de tomar la decisión de tercerizar el software de tu startup, ENTER.CO, con apoyo de .CO Internet, buscó una empresa que es líder internacional en este tipo de servicios para saber de primera mano qué se debe tener en cuenta y qué no.

Zemoga es una empresa estadounidense que usa solo talento colombiano para realizar los proyectos de sus clientes. Entre su portafolio de clientes se encuentran Play Station, Sony, Roku, DirecTV, entre otras. En esta oportunidad hablamos con ellos sobre la importancia de tercerizar servicios, reconocer los beneficios y qué se debe tener en cuenta al hacerlo,

ENTER.CO y .CO Internet: ¿¿Por qué tercerizar los servicios de software?

Carlos Pardo, VP Ejecutivo de Zemoga (C.P.): Cuando nos referimos a tercerizar servicios, de cualquier índole, es importante entender las diferentes formas en las que se puede hacer. Existen los modelos de nearshoring y offshoring. Con este último, una empresa traslada todas o algunas de sus actividades a otro país, mientras que el nearshoring busca que las organizaciones trabajen con equipos en países ubicados más cerca de los suyos, ofreciendo una mayor afinidad y alineación cultural entre los colaboradores. Esto, a su vez, trae beneficios de alto impacto como la velocidad de comercialización y la capacidad de ejecutar proyectos ágiles sin tiempos de retraso debido a las diferencias horarias.

Ante una situación sin precedentes como la que estamos viviendo, la agilidad y rapidez en el desarrollo de proyectos resultan indispensables. El nearshoring se convierte en un modelo de tercerización beneficioso tanto para las gigantes tecnológicas de Estados Unidos como para los hubs de América Latina.

¿Cuáles pueden ser los beneficios de tercerizar este tipo de servicios?

C.P.: En términos de beneficios, podemos destacar el hecho de que los costos de especialistas en temas de TI y servicios digitales pueden ser muy elevados; esta ha sido uno de los principales beneficios del uso del modelo de tercerización: poder dar a conocer la capacidad y calidad del talento disponible, y en nuestro caso el talento colombiano.

¿Cuáles son los retos que se pueden encontrar?

C.P.: Toda tercerización supone retos para cualquier organización. Naturalmente, se trata de un proceso que supone una curva de aprendizaje por la que los equipos de trabajo de ambas empresas tienen que pasar. Más aún cuando nos referimos al desarrollo de software o cualquier servicio digital.

¿Cómo se establecen reglas y responsabilidades?

C.P.: Existen personas que se designan desde ambas partes. Por ejemplo, en nuestro caso es el Project Managers y este se encarga del establecimiento de reglas y responsabilidades. Se busca un punto medio para que la consecución del servicio bien sea a corto o largo plazo, se pueda realizar de manera satisfactoria. En Zemoga, asignamos un equipo de trabajo especializado para cada servicio en el que se asignan las responsabilidades, plazos y entregables.

¿Cuándo es recomendable y cuándo no tercerizar los servicios?

C.P.: Todo depende de la naturaleza de la empresa. En nuestra experiencia como firma pionera de este modelo en Colombia, hemos podido trabajar por más de 17 años con empresas pertenecientes a todo tipo de industrias. Desde retail con Walmart, hasta fintech con la gigante Morningstar, OTT con Sony y Roku, entre otras. Definitivamente dependerá de las prioridades que tenga la empresa. Sin embargo, es un modelo que recomendamos y del que podemos dejar en evidencia lo exitoso que puede ser para cualquier compañía. Hoy en día contamos con casi 300 colaboradores en Colombia con los que conformamos un equipo de trabajo único, talentoso y especializado que ha llevado a cabo la consecución de servicios digitales para empresas de talla mundial.

¿Cuáles certificados debería tener un proveedor de servicios?



C.P.: Por el lado de seguridad debería tener ISO 27001 o SOC 1 o 2, puntualmente para asegurar el manejo de la información de los clientes y los tipos de contingencias que se tienen para poder seguir operando.

Claramente todos los servicios han estado migrando a plataformas en la nube, por lo que conocerlas es de mucha importancia, es básico ser partners de alguna como AWS, GCP o Azure. Esto requiere de una certificación de arquitecto y desarrollador en nube de estas plataformas.

¿Qué actividades se le pueden pedir a los proveedores?

C.P.: En la tercerización de servicios digitales existen diferentes actividades que se le pueden pedir a los proveedores y firmas con las que se desea trabajar. Desde creatividad, diseño UX/UI, back-end, front-end y mobile development, así como desarrollo de apps, plataformas OTT, QA y Project Management. Estos son servicios que normalmente se tercerizan debido a su nivel de especialización y al hecho de que las personas que los realizan han dedicado sus carreras profesionales a enfocarse en estas actividades.

¿Qué pasa con la privacidad y seguridad de la empresa cuando se tercerizan estos servicios?

C.P.: Sin duda, la privacidad y seguridad son temas muy delicados para cualquier empresa. Cuando se presta un servicio de tercerización es importante darle la confianza necesaria al cliente para que pueda tener la seguridad de que su información será de uso confidencial siempre. Un proceso de tercerización implica una inmersión en la compañía y esto supone un intercambio de información importante de negocio, de operación y en algunas ocasiones de equipos de trabajo. Por eso, es clave el manejo confidencial de toda la información.

¿Cuál es el verdadero valor de tercerizar? ¿Por qué sería mejor tercerizar el desarrollo interno?

C.P.: El verdadero valor está en encontrar un equipo de trabajo que cuente con la afinidad y talento para el desarrollo de un servicio que beneficiará a la compañía que está contratando al proveedor. En Zemoga estamos seguros de que la región latinoamericana tiene una industria tecnológica en auge y es el hogar de grandes talentos que continúan formándose y que cuentan con un alto dominio de expertise digital, destacándose a escala mundial. A su vez, países como Colombia o México ya cuentan con formación profesional de dichas habilidades, y las compañías ofrecen capacitaciones constantes sobre tendencias y procesos.

Consejos o tips para tener en cuenta al momento de tercerizar servicios de software.

C.P.: Desde Zemoga, recomendamos que al momento de tercerizar servicios digitales se pueda hacer en una zona que sea cercana a los clientes y que estén ubicados con husos horarios muy similares o a veces iguales. De igual forma, con una cultura parecida que permita una mayor identificación y encaje entre los equipos de trabajo; no es lo mismo trabajar con un equipo en la India, que con uno en la misma región. Gracias a consejos como estos, hemos prestado servicios digitales a países como Estados Unidos para clientes del Fortune 500 por más de 17 años, siendo los pioneros del trabajo remoto con empresas estadounidenses y teniendo una inmensa pasión por lo que hacemos.

