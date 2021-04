¿Qué se debe tener en cuenta para tener un ecommerce exitoso?

La pandemia obligó a muchos a cambiar sus hábitos de consumo y, según los estudios, después de comprar por Internet y apoyar los negocios locales, muchos no planean volver a las compras físicas. Lo que puede hacer este el momento ideal para abrir tu ecommerce. De hecho, según un estudio realizado por .CO Internet asegura que 8 de cada 10 entrevistados incrementó las compras por Internet durante la cuarentena. Con todos estos datos, es claro que no importa si eres novato en el tema o tienes un negocio que quieres expandir con ecommerce y los poderes de Internet, este es un momento que se debe aprovechar.

Pero no todo es tan fácil. Sí, en Internet abundan las herramientas que te permiten hacerlo de “manera fácil”; sin embargo, tener éxito es una cosa completamente diferente. Por eso, con .CO queremos darte unos tips y puntos claves que te ayudarán a crecer tu negocio.

Conoce tu mercado y tu cliente

Antes de lanzarte a abrir un ecommerce es importante que conozcas tu mercado. ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo se diferencian cada uno de ellos? ¿Qué te diferenciaría a ti? Por ejemplo, si vas a vender zapatos rojos y encuentras más tiendas que los venden, por qué no considerar vender amarillos. Si tu negocio está en el color rojo, entonces ve pensando en una estrategia que te ayude a resaltar lo que te hace único. ¿Son tus zapatos más rojos? ¿Cuestan menos? ¿Son de mejor calidad?

Tener desde ya claras tus fortalezas y aspectos a mejorar te dará una clara idea sobre en qué deberás enfocarte al momento de hablarle a tu cliente y los aspectos que deberás seguir trabajando para crecer.

Cuando tienes claro tu mercado, es hora de estudiar a tu cliente. Sí, la realidad es que muy pocos productos son para todo el mundo. Necesitas cerrar tu expectativa y conocer a la personas que te va a comprar. Continuando con los zapatos rojos, deberás aprender a qué tipo de personas les gustan los zapatos rojos, mujeres mayores, jóvenes, hombres o estudiantes. Entre más preciso sea tu grupo objetivo, más personalidad podrás darle a tu marca para atraer a la persona correcta y, a final de cuentas, cerrar una venta.

Aprende sobre las herramientas que ampliarán tu alcance

Ahora que tienes a tu comprador identificado, puedes empezar a hacer planes y gracias al Internet no solo llegarás a la persona que busca zapatos rojos en tu barrio, localidad o ciudad, usando las herramientas correctas, puedes vender a nivel nacional e, inclusive, internacional.

Por eso es importante que conozcas todo lo que implica tener y mantener un ecommerce. Conceptos como SEO, análisis de tráfico, estrategias de mercadeo en tu sitio y redes sociales serán esenciales. Además, en nuestro país deberás tener en cuenta las leyes para funcionar sin problema; por ejemplo, la Ley de Habeas Data, con la cual podrás tener bases de datos de tus clientes, y facturación electrónica y sus requerimientos.

Hoy, esto es mucho más sencillo que hace tan solo unos meses. En Internet abundan los cursos, webinar y conversatorios en los que te explican todas las herramientas. Un plus, en los webinars y conversatorios puedes hacer preguntas específicas sobre tu negocio y las dudas que tengas.

Ahora que ya conoces todo lo necesario antes de abrir tu ecommerce puedes prepararte para iniciar a crearlo.

Tus clientes son multidispositivo

Hoy tu tráfico no vendrá desde un solo tipo de dispositivo. Tu cliente puede revisar un producto en la mañana, camino al trabajo mostrárselo a alguien en su tablet para pedirle su opinión y comprarlo en la noche desde su computador. Esto solo es un ejemplo, algunos te visitarán siempre desde su celular o computador. Por lo que será indispensable que hagas pruebas de cada detalle de tu ecommerce para asegurarte que funcionará con cualquiera de estos dispositivos.

Este puede ser el secreto para cerrar una venta más arriba de tu objetivo diario cada día. Cuando un cliente visita tu sitio y no le funciona en el móvil o en su tablet, simplemente no vuelve. Por eso, no debes apresurar el lanzamiento de un ecommerce, aunque es inevitable una falla aquí o allá, reducir al máximo su posibilidad es el mejor primer paso que puedes dar.

Crea y lanza tu ecommerce, pero no te olvides de lo más importante, el dominio

Recuerda que escoger el nombre apropiado para tu ecommerce es tan importante como si fuera una tienda física. Escoger el dominio también es vital. Este es la marca y puede ser solo el nombre de tu empresa; sin embargo, puede que el nombre ya exista en Internet y necesites creatividad para encontrar uno disponible.

En este enlace encontrarás algunos consejos creados por ENTER.CO y .CO que puedes tener en cuenta al momento de escoger tu dominio. “Escoger el dominio adecuado para tu empresa es importante porque será la identidad digital de tu compañía o emprendimiento, también te ayudará a posicionarte en los motores de búsqueda y a que tus clientes te encuentren con solo unas palabras clave”, explica Estefanía Albornoz, Gerente de Marketing en GoDaddy Registry para CO Internet S.A.S.

Además, recuerda que cuando tu ecommerce empiece a crecer este será indispensable y lo que generará mayor recordación con tus clientes, por eso debes prestarle mucha atención.

Crea una lista y asegúrate de tener todo lo necesario para tu ecommerce

En tu ecommerce, además de los productos que vas a tender, necesitarás varios requisitos más. Por ejemplo, un apartado con las preguntas frecuentes que te hagan tus clientes, que deberás actualizar constantemente; además de un botón de contacto para atención al cliente, en caso de que no encuentren la respuesta que están buscando. También necesitarás diferentes métodos de pago, aunque en Colombia sigue reinando el pago a contra entrega, las cifras de pagos digitales y plataformas de transacciones siguen creciendo mes a mes. Otro ejemplo, es la entrega de productos, puedes contratar una empresa que recoja y las haga, pero muy probablemente al principio las harás tú mismo, por lo que deberás ser honesto con tu cliente en el tiempo de entrega según tus planes.

A medida que avances en la creación de tu ecommerce encontrarás más tareas, algunas podrás resolverlas de inmediato, otras son a largo plazo; por esto no debes apresurarte a lanzar tu ecommerce. Después de todo, un cliente insatisfecho es un cliente que no volverá y no te recomendará. Hoy, gracias a Internet hay varios consejos que podemos seguir y maneras de aprender a iniciar un ecommerce para tener un comienzo que te ayude a crecer en un negocio exitoso.

Enter Emprende es una categoría especial en alianza con .CO Internet. El dominio .CO es un patrimonio de todos los colombianos que se ha posicionado como los dominios más importantes a nivel global.

Imagen: Rawpixel.