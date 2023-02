¡Nada gratis! Ahora tendrás que pagar por la API de Twitter ¿Qué implica el anuncio?

Twitter anunció que su API ya no será gratuita a partir del 9 de febrero. Los desarrolladores solo tendrán una semana para adaptarse a los cambios. Por ahora, no ha mayor información de cómo funcionará o los cambios que traerá. ¿Qué implica este anuncio?

Lo primero que debes saber es que una API es una abreviatura de Application Programming Interfaces, que significa interfaz de programación de aplicaciones. Las API, son mecanismos (protocolos y definiciones) para que dos softwares puedan comunicarse entre sí. Por ejemplo, el sistema de software del instituto de meteorología contiene datos meteorológicos diarios. La aplicación meteorológica de su teléfono “habla” con este sistema a través de las API y le muestra las actualizaciones meteorológicas diarias en su teléfono.

En el caso de Twitter, no solo afectará a los desarrolladores, sino que a la propia red social, ya que las cuentas no podrán subir tweets mediante bots, que aportan funciones que no ofrece el sitio de microblogueo o que simplemente ofrecen contenido de interés público.

Este anuncio ya estaba más que cantado; recordemos que hace algunas semanas los clientes de terceros de Twitter dejaron de funcionar. Tweetbot o Twitterrific, herramientas que permiten interactuar con la red social de forma sencilla y agradable, dejaron de funcionar porque fueron desconectadas sin ninguna explicación.

Aunque, como dijimos inicialmente, aún no hay información de cómo funcionará las API después del 9 de febrero, por el momento, a los bots, la mayoría diseñados para realizar spam o usados como herramienta de propaganda política pagados por algún partido, organización o Estado para apoyar sus propios intereses dentro del debate y discurso públicos, deberán pagar para funcionar.

A través de la cuenta oficial de la red social, Twitter Dev, explica que no solo su API no será gratuita tanto v2 como v1.1, sino que solo estará disponible en “un nivel básico de pago”. Un ejemplo, de que una vez más, Elon Musk quiere monetizar el sitio de microblogueo a como dé lugar para pagar la deuda que adquirió cuando compró la red social.

Además, argumentó un poco la decisión al decir que “a lo largo de los años, cientos de millones de personas han enviado más de un billón de tuits, y miles de millones más cada semana. Los datos de Twitter se encuentran entre los conjuntos de datos más poderosos del mundo. Estamos comprometidos a permitir un acceso rápido y completo para que pueda continuar construyendo con nosotros”.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵

— Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023