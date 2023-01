Twitter realiza cambio de fuente para combatir cuentas falsas

El discreto pero importante cambio se centra en el tipo de letra o fuente que compone los nombres de usuarios. Con esto, Twitter trata de evitar la creación de cuentas falsas.



Varios medios estadounidenses y algunos usuarios han reportado que ahora algunas las letras o números se ven diferentes en la red social.

«Parece que Twitter está intentando reducir las cuentas que suplantan identidades mediante el uso de un nuevo tipo de letra para los nombres de usuario. Observen el ‘0′ con una raya y la cola en la letra ‘l’», trinó Molly White, una ingeniera de sistemas y autora, que publicó una captura de pantalla.

looks like twitter is making some attempts to cut down on impersonation accounts by using a new font for twitter handles. note the slashed 0 and the tail on the l. pic.twitter.com/NZRQxjS3XJ

— Molly White (@molly0xFFF) January 26, 2023