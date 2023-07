¿Más rápido que George R.R Martin? ChatGPT ya escribió los últimos dos libros de ‘Game of Thrones’

Los fans de la saga de ‘Canción de Fuego y Hielo’, en la que luego se inspiró la serie de HBO Max Game of Thrones, llevan esperando por más de una década la publicación del sexto libro de la franquicia. Y aunque George R.R Martin lleva años diciendo que el libro está cerca de estar listo, en estos momentos no tenemos una fecha para la publicación de ‘Vientos de Invierno’.

Un desarrollador llamado Liam Swayne publicó un proyecto en el que utilizó el modelo de inteligencia artificial ChatGPT para escribir los dos libros pendientes de la saga (‘Vientos de Invierno’ y ‘Sueños de Verano’).

De acuerdo con Swayne para ‘recrear’ estos dos libros le dio a ChatGPT las siguientes instrucciones:

– Primero le dio a ChatGPT una idea general para que creara el concepto del primer capítulo de ‘Los Vientos de Invierno’.

– Luego repitió el mismo proceso para crear otros 45 capítulos.

– Luego, con este concepto, le pidió a ChatGPT que expandiera la idea, con más detalles.

– Con esta idea más completa Swayne le pidió a ChatGPT que escribiera un capítulo completo.

“Tyrion Lannister, enano y exiliado, permanecía firme en la proa del majestuoso barco, el Wind’s Grace, con sus tablones gastados por el tiempo crujiendo bajo su peso”, inicia el primer capítulo de ‘Los vientos de invierno’ escrito por la inteligencia artificial. Puedes leer la versión AI del sexto libro en este enlace y de ‘Sueño de verano’ aquí. Están en inglés (por supuesto), pero no es nada que un buen traductor no pueda solucionar.

¿Qué tal es la versión de Game Of Thrones escrita por ChatGPT? Está bien, aunque al menos por ahora George R.R Martin no tiene que temer perder su trabajo. Por ejemplo, el modelo tiene la capacidad de mantener la continuidad de la historia y no simplemente el teletransportar personajes a lugares en los que no deberían estar o el olvidar historias iniciadas a mitad de camino. Dicho esto, ChatGPT no sabe cómo escribir historias capaces de dejar al espectador al borde de la silla. El modelo no es capaz de matar personajes principales de la manera sorpresiva que sí consigue Martin, así como tampoco es capaz de crear giros de trama tan interesantes como los que sí consigue el autor de Game of Thrones.

De hecho, en una conversación con IGN, Swayne aseguró que lo que este experimento comprueba es que ChatGPT está lejos de poder servir como un reemplazo para los escritores, al menos al momento de recrear formas largas de texto. La razón es que el modelo puede imitar la estructura del texto, pero tiene problemas para descubrir cuánto tiene que matar un personaje o cómo crear una sorpresa importante en la historia.

Por ahora no hay una fecha para la publicación de ‘Los Vientos de Invierno’… así que al menos tenemos algo de tiempo para quemar leyendo la versión de ChatGPT (que no puede ser peor que el final del show de HBO, en cualquier caso).

