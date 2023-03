Glaze: la nueva herramienta para evitar que imágenes sean utilizadas por ‘AI’

Desde que las herramientas de inteligencia artificial comenzaron a emerger una de las primeras discusiones que han surgido es el uso de imágenes en modelos AI. Para muchos artistas el principal problema está en que estas plataformas pueden recrear su estilo al utilizar sus trabajos creativos sin ofrecer algún tipo de crédito o compensación.

Pero ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago ha presentado una aplicación que tiene un solo objetivo: modificar imágenes de manera que sea más complicado para una AI el poder utilizarlas y replicarlas.

La herramienta se llama Glaze y lo que hace es poner unas capas, casi invisibles, encima de las imágenes y fotografías que confunden a los modelos AI. Por ejemplo, antes de que un artista comparta una imagen en Twitter puede utilizar Glaze para que añada pequeños cambios a la imagen. Estas modificaciones no son lo suficientemente grandes para que el ojo humano las pueda notar, pero sí para que la AI las integre al momento de ‘crear un perfil del artista’.

1/ This might be the most important oil painting I’ve made:

Musa Victoriosa

The first painting released to the world that utilizes Glaze, a protective tech against unethical AI/ML models, developed by the @UChicago team led by @ravenben. App out now 👇 https://t.co/cNIXNDHMBy pic.twitter.com/Y1MqVK7yvZ

— Karla Ortiz 🎨 (@kortizart) March 15, 2023