Cinco ejemplos de las cosas increíbles que se están haciendo con Chat GPT-4

Chat GPT-4 está sorprendiendo a todo el mundo. Cuando Open AI anunció el alcance de su nueva inteligencia artificial muchos no lograron comprender el salto en posibilidades que ofrecía. Pero esta semana aquellos con acceso a GPT-4 han compartido ejercicios y experimentos con la AI que ponen de cabeza nuestras expectativas sobre lo que se puede hacer y cómo afectará la inteligencia artificial al mundo en los próximos años.

Tan asombrados quedamos en ENTER.CO que hoy queremos compartir con ustedes algunos ejemplos de cosas increíbles que se están haciendo con Chat-GPT-4:

Convertir pokémon en un juego diferente

Starts up the game without a problem, pretty accurate so far, skipping the moving van and clock setting scene which honestly isn’t the most riveting thing in this game anyway pic.twitter.com/o4nqtMdCHH — Dan Dangond (@DanDangond) March 15, 2023



Dan Dangond descubrió que el nuevo modelo de Inteligencia artificial puede ser usado para jugar Pokémon Esmeralda… solo que de manera diferente. Al pedir a la AI que muestre cómo sería el videojuego en formato aventura conversacional Chat-GPT-4 describe con exactitud la manera en la que funciona una versión de esta manera. A través de capturas de pantalla Dangond mostró cómo la inteligencia artificial interpreta elementos como la selección de un pokémon inicial hasta una batalla con otro entrenador.

Recrear Pong en menos de 60 segundos

I don’t care that it’s not AGI, GPT-4 is an incredible and transformative technology. I recreated the game of Pong in under 60 seconds.

It was my first try. Things will never be the same. #gpt4 pic.twitter.com/8YMUK0UQmd — Pietro Schirano (@skirano) March 14, 2023



Pietro Schirano fue un poco más lejos y le pidió a Chat GPT-4 que le ayudara a construir un juego como Pong. La indicación que dio a la AI es que le aconsejara sobre el mejor lenguaje para hacerlo y que además lo pudiera construir en Replit. Chat GPT-4 le respondió indicando que JavaScript y HTML5 serían la mejor alternativa e incluso le dio un pequeño ejemplo de un juego similar al que describió Schirano. Todo en menos de un minuto. Puedes incluso jugar la versión de Pong que GPT-4 creó en este enlace.

Demandas al instante

DoNotPay is working on using GPT-4 to generate «one click lawsuits» to sue robocallers for $1,500. Imagine receiving a call, clicking a button, call is transcribed and 1,000 word lawsuit is generated. GPT-3.5 was not good enough, but GPT-4 handles the job extremely well: pic.twitter.com/gplf79kaqG — Joshua Browder (@jbrowder1) March 14, 2023



Imaginen el siguiente escenario: reciben una llamada no solicitada de una máquina por voz. Chat GPT-4 graba y transcribe para después construir una demanda de más de 1000 palabras con los conceptos legales precisos en menos de dos minutos. Por supuesto, por ahora la aplicación solo funcionaría para los Estados Unidos, pero una AI que utilice este modelo y sea adaptada para construir documentos legales podría cambiar por completo la manera en la que funcionan estas llamadas automáticas.

Aplicaciones y películas a demanda

hey gpt4, make me an iPhone app that recommends 5 new movies every day + trailers + where to watch. My ambitions grew as we went along 👇 pic.twitter.com/oPUzT5Bjzi — Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023



Morten Just le pidió a Chat GPT-4 que construyera una aplicación que recomiende cinco nuevas películas cada día. Para añadir complejidad también le solicitó que añadiera adelantos en video y que incluyera información de dónde era posible verlas. Aunque la aplicación cometió algunos bugs en el camino, cuando él le solicitó ajustarlos la AI corrigió los errores, demostrando la verdadera sinergia que se llevará a cabo cuando el uso de este modelo comience a ser implementado con mayor frecuencia en el desarrollo de apps.

Ilustraciones multimedia desde instrucciones

More Chat GPT-4 experimentation. This time I asked it to write some HTML to let me drive a car around one of my illustrated scenes using my keyboard. I also asked it to play Night Call by Kavinsky when the car moved. Process documented in the thread. This took me like 20 mins. pic.twitter.com/e45TpvaOGs — Mason London (@masonlondon) March 15, 2023



Una de las cualidades de Chat GPT-4 es su capacidad de procesar y analizar nuevos formatos de información como son imágenes y archivos complejos. Un usuario tomó esta idea y le pidió a la AI que escribiera un HTML que le permitiera ‘conducir’ un carro en una escena ilustrada utilizando su teclado. No solo esto, sino que además le solicitó que reprodujera una canción en particular cada vez que el vehículo se moviera. 20 minutos después tenía exactamente lo que había solicitado ¿Lo mejor de todo? La persona que hizo la petición no sabía nada de HTML.

