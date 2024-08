Estados Unidos prohíbe las reseñas de productos creadas con Inteligencia artificial

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos anunció hoy una regla final que prohíbe las reseñas y testimonios de productos falsos y generados por inteligencia artificial (IA), así como detiene a las empresas que compran reseñas que expresan un sentimiento particular, ya sea positivo o negativo.

En un comunicado de prensa, la FTC detalló su regla final después de múltiples notificaciones de propuestas de reglas en 2022 y 2023. Esta regla final llega tras una audiencia informal en febrero de 2024 sobre el tema, con comentarios públicos sobre las propuestas que resultaron en cambios en la versión final.

La regla final emitida por el organismo federal esta semana prohíbe a los mercadólogos participar en prácticas engañosas que incluyen el uso de reseñas generadas por IA, censurar reseñas negativas y pagar a terceros por reseñas positivas. Aquellas empresas que insistan en estas prácticas ahora corren el riesgo de incurrir en sanciones financieras significativas, según anunció la Comisión Federal de Comercio.

“Las reseñas falsas no solo desperdician el tiempo y el dinero de las personas, sino que también contaminan el mercado y desvían negocios lejos de competidores honestos“, dijo la presidenta de la FTC, Lina M. Khan, en un comunicado de prensa. “Al fortalecer las herramientas de la FTC para combatir la publicidad engañosa, esta regla final protegerá a los estadounidenses de ser estafados, pondrá en alerta a las empresas que ilegalmente manipulan el sistema y promoverá mercados justos, honestos y competitivos“.

El problema es amplio debido a que nuevas herramientas de inteligencia artificial pueden escribir reseñas de productos que suenan humanas, pero son falsas. No es una práctica que sea poco habitual, de hecho, Amazon bloqueó proactivamente más de 250 millones de reseñas sospechosas de ser falsas en su tienda en 2023, según dijo el gigante minorista el mes pasado al anunciar una demanda conjunta con el Better Business Bureau contra un presunto intermediario de reseñas falsas. Esta acción no es la primera demanda de este tipo presentada por Amazon; en 2022 acusó a administradores de más de 10,000 grupos de Facebook de coordinar reseñas falsas a cambio de dinero o productos gratuitos.

Yelp reportó más de 950 grupos sospechosos, publicaciones o individuos en otras plataformas en línea después de descubrir prácticas engañosas en sus sitios en 2021.

La regla final prohíbe varias actividades relacionadas con la falsificación de reseñas de productos de diversas maneras. Esto incluye la prohibición de reseñas de personas que no existen (como las reseñas falsas generadas por IA) o que no tuvieron la experiencia con el producto que afirman haber tenido. Las empresas también están prohibidas de pagar por reseñas que transmitan un sentimiento particular, positivo o negativo, y de tener a personas de la empresa escribiendo reseñas sin revelar su conexión con ella. Finalmente, la regla detiene a las empresas que usan amenazas (legales u otras) para prevenir o eliminar una reseña negativa y de comprar “indicadores falsos” de influencia en redes sociales como seguidores o vistas generadas por bots.

Imágenes:Image by freepik