Daniela Gómez: de enfermera a desarrolladora de software en menos de un año

Después de estudiar filosofía, enfermería y trabajar en un hospital por cuatro años como jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Daniela Gómez decidió cambiar de carrera y entró a formarse como desarrolladora de software en Holberton School. Pasó por el primer ciclo de fundamentos, que tiene una duración de nueve meses, y luego consiguió trabajo como ingeniera de software asociada en Huge.

En sus tiempos como enfermera «trabajaba 60 horas a la semana y era muy estresante emocionalmente. Algunos de mis encuentros con pacientes me dejaron con síntomas de transtorno de estrés postraumático y me di cuenta de que necesitaba un cambio. Mi mejor amigo es ingeniero de software, y decidí que quería ese tipo de carrera para mí. Cuando comencé a aprender lo básico de HTML y Javascript, descubrí que tenía un don para ello», narró Daniela en una entrevista con Course Report.

Daniela entró al pregrado de ingeniería de sistemas en la Universidad de Antioquia, pero la universidad entró en paro y duró así unos cuantos meses, por lo que ella no pudo comenzar sus clases adecuadamente. Fue en ese momento cuando conoció Holberton: un amigo le comentó que la academia iba a abrir su sede en Medellín, por lo que, después de investigar y leer algunos reportes, decidió inscribirse.

Cuenta que los proyectos en Holberton fueron desafiantes y desarrollar la lógica de programación fue el obstáculo más difícil para ella, sin embargo, después del primer trimestre el aprendizaje fue más fluido para ella. Recuerda que en el primer trimestre debió construir una shell de Linux, en el segundo hizo tres proyectos grupales sobre programación orientada a objetos, algoritmos y árboles binarios.

Fue en el último trimestre que debió presentar un proyecto final que consistió en una aplicación web llamada Spazi, que es algo así como un Airbnb para mascotas. Dice que ninguno de los lenguajes que utilizaron para desarrollar la aplicación los aprendió en la academia.

«Holberton te brinda las habilidades necesarias para que aprendas rápidamente en vez de enseñar frameworks específicos. Nos tomamos una semana para aprender la tecnología antes de comenzar el proyecto, y después de la graduación, mi compañero de equipo y yo encontramos trabajo», comentó Daniela.

Daniela recuerda que ya le habían ofrecido trabajo como desarrolladora de software antes de si quiera terminar el programa, pero cuando culminó su ciclo de Fundamentos, el trabajo se puso en pausa por cuenta del coronavirus. Finalmente, decidió aplicar a Huge cuando su mejor amigo se lo recomendó. No pensó que fuera a pasar las entrevistas porque sentía que el puesto era para alguien con más experiencia, sin embargo, consiguió el puesto como ingeniera asociada.

En un futuro cercano, piensa hacer el Programa Avanzado de Machine Learning en Holberton, aunque se siente un poco insegura porque no tiene una base matemática sólida. Por ahora, se siente feliz trabajando en Huge y siendo mentora de Coderise.org, una fundación que le enseña a jóvenes de bajos recursos a programar y que recientemente terminó su primer programa de solo mujeres.

«Trabajar en tecnología es un mundo completamente nuevo. Tuve la oportunidad de cambiar mi carrera y quiero que estas chicas también tengan esa oportunidad».

Fotografías: Holberton School Colombia y Daniela Gómez.