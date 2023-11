ChatGPT ahora reconoce tu voz, así funciona el nuevo asistente

Por medio de X (Twitter) OpenAI ha anunciado que ChatGPT ahora cuenta con este nuevo asistente disponible para todos los usuarios. Descargando la última actualización de la app podrás elegir usar la herramienta por reconocimiento de voz.



La nueva función de ChatGPT le pone a la vanguardia con otros asistentes de voz como Google Assistant, Siri (Apple) y Alexa (Amazon).

Cabe notar que estará disponible en la aplicación móvil en Android y iOS y no a través de navegadores web.

Así se podrán dictar las instrucciones de generación en texto por mensajes de voz, utilizando el micrófono del teléfono.

También, la respuesta se podrá consultar en formato de audio y texto, acelerando la interacción.

La novedad es posible gracias a la tecnología de reconocimiento de voz Whisper. “Voice ChatGPT ya está disponible para todos los usuarios de forma gratuita . Descarga la aplicación a tu teléfono y toca el ícono del auricular para iniciar una conversación.”, explica el trino.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.

Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6

— OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023