Alzar la mano como lo hicimos en el colegio será suficiente para pedir la palabra en Google Meet

Google Meet está implementando la detección de gestos, con esta nueva función ya no tendrás que dar clic en el icono de levantar la mano, sino que será suficiente levantando tu mano.

El gigante tecnológico explica que para que la herramienta funcione, primero debes asegurarte que la cámara esté habilitada y de que tu mano sea visible para ella. La mano debe estar lejos de la cara y cuerpo.

También debes tener en cuenta que como hablante activo, la detección de gestos no se activará; cuando ya no seas el orador, se reanudará la detección de gestos; cabe mencionar que esta función estará disponible de manera predeterminada.

¿Cómo activarla? Debes ir a «Más opciones», luego dar clic en «Reacciones» y activarla donde dice “Gesto de levantar la mano”.

Cuando levantes la mano aparecerá un nuevo ícono encima de la cámara, visible para todos los participantes de la reunión. Este ícono de carga corta brinda la oportunidad de retraer el gesto, pero debes ser rápido, ya que desaparece después de uno o dos segundos.

Los usuarios deben tener en cuenta que la función está disponible para los clientes de Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade y suscriptores de Google Workspace Individual.

Google lanza nueva versión de llaves y claves de seguridad gratis ¿Fin del robo de contraseñas?

Google distribuirá miles de llaves de seguridad Titan. Por otro lado, la nueva versión de claves digitales no tendrá costo para usuarios globales de alto riesgo y para socios del sector. Así se podrán obtener, para que prescinda de las débiles contraseñas.

La última clave de seguridad Titan está disponible en Google Store con el objetivo de prescindir de las contraseñas y detener los ataques. Se podrán almacenar hasta 250 claves de acceso únicas en 2024.

Durante la Cumbre Cibernética de Aspen celebrada en la ciudad de Nueva York, se hizo el lanzamiento de la última versión de la llave de seguridad Titan, ahora disponible en Google Store.

A lo largo de 2024, Google también distribuirá 100 mil de estas nuevas claves de seguridad sin costo alguno para los usuarios globales de alto riesgo junto a los socios del sector.

El iniciativo contrarresta el robo de contraseñas como una de las mayores amenazas para la seguridad en línea. La llave de Google fue presentada por primera vez en 2018 para defenderse de los ataques de phishing, impidiendo que los malos actores accedan a nuestras cuentas.

Las nuevas claves también pueden almacenar más de 250 claves de acceso únicas, suficiente espacio de almacenamiento para que los usuarios las registren con todos sus servicios favoritos que admiten claves de acceso, lo que las convierte en las mejores de su clase entre las claves de seguridad FIDO2.

Al crear una clave de acceso para la cuenta de Google en la nueva clave de seguridad Titan, esta nos permite configurar un código PIN simple que se puede usar en lugar de una contraseña para iniciar sesión de forma segura en tu cuenta de Google en el futuro.

Imagen: Captura de pantalla/Google