Los teléfonos 5G interferirían con instrumentos de los aviones

Apagar nuestros teléfonos durante un vuelo siempre ha sido más cuestión de precaución y una norma social que se debe respetar. Sin embargo, de acuerdo con estudio de la Autoridad de aviación francesa (DGAC), ahora el peligro es real, pues la tecnología 5G de los celulares estaría afectando los instrumentos de altitud de las aeronaves.

La DGAC aseguró que durante el aterrizaje estos instrumentos son muy importantes y que la interferencia tiende a causar errores en estos, por lo que recomendó que los dispositivos con esta tecnología deben permanecer totalmente apagados durante el vuelo o en modo avión hasta que el capitán dé la orden, informó el portal Gadgets 360.

Otra recomendación que hizo la institución, que viene haciendo pruebas desde noviembre del 2020, es que debe tener en cuenta la posición de las estaciones 5G para reducir el riesgo de interferencia al momento de aterrizar los aviones. Francia, por su parte, ha restringido el alcance de estas antenas alrededor de los aeropuertos.

Mientras que varios dispositivos aún no tienen tecnología 5G y las antenas aún no están puestas alrededor de la mayoría de los aeropuertos, las autoridades de aeronáutica civil seguirán investigando para presentar resultados de cómo afecta la nueva tecnología a las aeronaves. En Colombia aún estamos en pruebas piloto, ninguna de ellas se lleva a cabo en un aeropuerto del país, los teléfonos celulares que compramos en las tiendas nacionales aún no poseen antenas para 5G por lo que no representa un peligro, pero la recomendación siempre será apagar o poner el celular en modo avión desde que el capitán da la orden hasta que llegar a la puerta de desembarque.

