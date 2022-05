Hackers roban US$ 18.000 en NFTs desde el canal de OpenSea en Discord

El servidor de Discord de OpenSea fue víctima de un ataque de phishing. A través de una publicación compartida en el canal de anuncios de la plataforma, un grupo de hackers logró engañar a las víctimas con un mensaje que aseguraba que el marketplace de NFTs se había asociado con YouTube. El post, que aseguraba que la supuesta llegada de los NFTs a la plataforma de video contemplaba una especie de celebración en forma de un pase de OpenSea para acuñar un proyecto gratis, contenía un enlace malicioso. Dicho link terminó por comprometer a un estimado de 13 billeteras digitales.

El ataque, realizado a a través de un bot que además prometía entregar 100 NFT gratuitos con una «increíble utilidad» antes de que desaparecieran para siempre, se conoció en la madrugada de este viernes 6 de mayo cuando OpenSea comunicó la vulneración desde su cuenta de Twitter. Más tarde, la empresa de ciberseguridad, PeckShield reveló que la URL asociada a los atacantes era «youtubenft[.]art», la cual, pese a no estar disponible ya, está vinculada a un sitio de phishing. El valor de los NFTs robados, según The Verge, se ubicó alrededor de los US$ 18.000.

Do not click links in our Discord.

We are continuing to investigate this situation and will share information as we have it. https://t.co/jgtHcXifer

— OpenSea Support (@opensea_support) May 6, 2022