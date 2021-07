Datos del 92 % de los usuarios de LinkedIn están a la venta en Internet

Datos de más de 700 millones de usuarios de LinkedIn están a la venta en la darkweb

Nombre, teléfono, ubicación aproximada, trabajo y posible salario de más del 92 % de los usuarios de LinkedIn están a la venta en la dark web en lo que parece ser la segunda filtración del año de la red social. Los datos habrían sido obtenidos por un cracker con la API oficial de LinkedIn, el mismo método usado el mes de abril cuando se publicaron 500 millones de cuentas para su venta.

El reporte de la venta de los datos fue hecho por Restore Privacy. Mientras que el portal Fortune asegura que la información parece estar actualizada a información del 2020 y 2021, un vocero de LinkedIn dijo que «no había suficientes pruebas para asegurar que es información reciente».

Entre los datos compartidos en la lista incluyen:

Nombre completo

Teléfono celular

Dirección

Correos electrónicos

Historial de ubicación guardada por la plataforma

Nombre de usuario y URL del perfil de LinkedIn

Experiencia profesional

Género

Enlaces a otras redes sociales con nombre de usuario.

LinkedIn en sus últimos reportes aseguró tener 756 millones de usuarios y en respuesta a la filtración aseguró en su blog que parte de la información disponible es pública en la red social y que datos privados como dirección de la casa, teléfonos y otra información sensible no salió de los datos guardados por la empresa, aunque no da argumentos claros sobre esta aserción. «Queremos dejar claro que está no es una filtración o robo de datos. La lista incluye la misma información publicada en abril y la información de nuestros usuarios no fue expuesta», resalta la plataforma.

Por ahora, si tienes una cuenta de LinkedIn, es importante que sepas que tu contraseña no fue expuesta, pero no está de sobra cambiarla; porque posiblemente haces parte del 92 % de usuarios cuya información fue expuesta. Los datos publicados son sensibles en el sentido de que puede ser usados para robar identidad o para hacernos víctimas de phishing, spam y otro tipo de ataques cibernéticos y obtener acceso a nuestras cuentas en otras plataformas.

LinkedIn tiene muy mala fama en hacerse responsable por la seguridad de los datos de sus usuarios, aunque en su publicación asegura que «protege y toma las medidas necesarias para que las personas que hacen mal uso de la información de sus usuarios sean responsables». En las dos ocasiones ha negado el robo de datos atribuyéndolo a otras estrategias no relacionadas con la plataforma, aun cuando los mismos victimarios aseguran haber obtenido la información desde sus herramientas.

Imagen: Rawpixel en Freepik.