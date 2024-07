Los 6 puntos clave sobre la ‘Pantalla azul’ de Windows y CrowdStrike que tiene paralizado a medio mundo

Mientras que muchos en este lado del mundo dormíamos, una falla masiva ha creado colapsos en aeropuertos, bancos y hospitales en todo el mundo. Y el responsable de lo que está ocurriendo es solo una compañía: CrowdStrike.

En la madrugada de este viernes, 19 de julio, empresas en todo el mundo reportaron una falla masiva en la que los equipos Windows que utilizan están generando un BSOD, mejor conocida como la ‘pantalla azul de la muerte’. Imagenes compartidas a través de redes sociales muestran aeropuertos, bancos y tiendas detenidos, al mismo tiempo que las pantallas que usualmente muestran información de los vuelos, el catálogo de productos o permiten hacer transacciones están congeladas en la famosa ‘pantalla azul’.

🚨GLOBAL IT OUTAGE

– Caused by cybersecurity firm CrowdStrike

– Faulty update crashes Windows

– Affecting companies and organizations

– PCs show ‘Blue Screen of Death’

– Banks, airlines, media also impacted

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 19, 2024