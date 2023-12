¿Cómo nos fue con la cámara EZVIZ H8 Pro? La cámara de seguridad inteligente para diciembre

Comprar una cámara de seguridad es una de esas inversiones que muchos no entienden. Si somos honestos, el verdadero uso de uno de estos dispositivos no es necesariamente prevenir un robo (sabemos que el único uso que tiene el material de grabación es paz mental) ¿Pero por dónde empezar? Un buen lugar puede ser la EZVIZ H8 Pro.

EZVIZ es una marca enfocada en productos de seguridad que está en Colombia y cuenta con diferentes productos enfocados cámaras para interior o exterior. En los últimos meses en ENTER.CO tuvimos la oportunidad de probar una de sus cámaras: la EZVIZ H8 Pro.

EZVIZ H8 Pro: Práctica de utilizar y con buena calidad

La EZVIZ H8 Pro es una cámara pensada para grabar y ver espacios amplios, como por ejemplo un garaje. Decimos esto por que la cámara cuenta con una cobertura panorámica de 360 grados. Lo que esto significa es que puedes cubrir básicamente toda una habitación o espacio si la ubicas en el lugar adecuado.

Esto es todavía más útil por la interfaz de que tiene su aplicación que no solo permite el poder mover a distancia la cámara para ver otros ángulos, sino que permite guardar ciertos planos para poder navegar de manera más rápida y eficiente con tan solo pulsada. Es un atajo que resulta bastante práctico y efectivo.

La resolución de la imagen y el video también es bastante buena. Por supuesto la resolución de estas cámaras está pensada para poder grabar y capturar estos espacios a detalle, lo que la convierte, de nuevo, en una excelente alternativa para espacios abiertos o amplios.

Detección inteligente, pero no para mascotas

Si el objetivo de que compres esta cámara es el tener un poco más de tranquilidad sobre quién está entrando o saliendo de tu casa es una de las mejores elecciones. La cámara tiene un muy bien sistema de detección que cuenta con una función de seguimiento automático. La EZVIZ H8 Pro también cuenta con un sistema de alertas automáticas que llegan al dispositivo cada vez que detecta movimiento. La cámara también toma una foto y crea un archivo para que puedas revisar el historial de registros.

¿Cuál es el problema? La cámara no tiene problemas para detectar personas o vehículos, pero no para detectar mascotas pequeñas como gatos o perros. Eventualmente en nuestras pruebas veíamos una que otra alarma con la cola del gato sobresaliendo, pero eran más las ocasiones en las que lo veíamos pasar frente a ella sin que la EZVIZ H8 Pro lo pudiera detectar.

Funciones de coquetería, que son prácticas

Hay otras cosas que nos llaman la atención de la cámara y que pueden parecer menores, pero tienen su práctica. Por ejemplo, cuanta con un set de micrófonos y parlante que permiten comunicación a distancia.

Se trata de una de esas funciones que para muchos suenan extras. Les garantizamos que no. Para empezar, porque la cámara cuenta con un muy buen sonido. Puedes escuchar con claridad conversaciones que se están teniendo cerca de ella (siempre que no haya mucho ruido de fondo). Más útil todavía es la función de micrófono que en el día a día sirve para cosas tan básicas como dar instrucciones de parqueo desde otro piso. Otra circunstancia que no pudimos probar, pero que nos imaginamos es la capacidad de comunicarse con alguien de la casa en caso de emergencia o incluso desalentar a un ladrón.

Hay un último punto que nos vemos obligados a mencionar. Antes de comprar el producto es importante que verifiques si la red o el operador que te ofrece el servicio tiene configurada la opción de segmentar las bandas. Lo decimos porque en nuestro caso particular la cámara no se quería conectar a través de la conexión por Wifi debido a que el chip que utiliza no reconoce las redes 5G. No es un problema mayor, porque no las necesita para ofrecer una calidad alta de video, pero en algunos casos puede suponer que solo puede ser conectada a través de cable, lo que lastima mucho su practicidad.

Imágenes: EZVIZ y capturas de pantalla