Inversionistas de Meta dudan sobre el éxito del metaverso

Las grandes empresas tecnológicas no tuvieron los mejores resultados de cara a los informes financieros entregados al cierre del primer trimestre del 2022. Meta no fue un caso excepcional. Según los datos publicados por The Verge, durante ese período las ganancias de la empresa de Mark Zuckerberg se ubicaron en US$ 7.5 mil millones: un 21 % menos que en el mismo trimestre del 2021. Y aunque los ingresos aumentaron levemente a un 7 % al alcanzar los US$ 27.900 millones, la tasa de crecimiento más lenta desde que la empresa cotiza en la bolsa pública de valores, desde hace diez años.

El anterior panorama hizo que Zuckerberg, quien destina miles de millones de dólares para hacer realidad el metaverso que presentó en octubre del año pasado cuando le reveló al mundo su idea de lo que será Internet en el futuro, tuviera que aceptar que Meta definitivamente deberá ralentizar el ritmo de «algunas de sus inversiones» debido a los niveles actuales de crecimiento comercial. Dichas inversiones son las que se destinan a ese mundo de los avatares, terrenos y eventos en la realidad virtual.

La razón responde a la inconformidad de los inversionistas de Meta respecto al nivel de gastos de la compañía, pues ya Zuckerberg había asegurado en octubre de 2021 que comenzaría a destinar US$10 mil millones anuales en el metaverso y que esa cifra aumentaría con el tiempo. Sin embargo, la división de Reality Labs, la cual está compuesta por cerca 17.000 empleados dedicados principalmente a fabricar equipos para ese proyecto como gafas de Realidad Aumentada y auriculaes, perdió US$ 2.960 mil millones solamente entre enero y marzo del 2022.

El medio estadounidense sostiene que la molestia de los inversionistas se hace más evidente no solo por la atención que tiene actualmente un metaverso que posiblemente solo existirá en una década y que está generando pérdidas, sino porque a Facebook le está costando atraer a más usuarios a sus plataformas.

Lo anterior, sumado al creciente dominio de TikTok y a los cambios en la privacidad de los dispositivos de Apple que reducen la cantidad de datos personales que empresas como Meta pueden obtener de sus usuarios, están provocando que los mandos altos financieros pidan con urgencia a Zuckerberg concentrarse más en aumentar los usuarios diarios que acceden a las redes sociales de la compañía, que en un universo virtual que no existe todavía.

Imágenes: Meta