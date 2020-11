Formar parte del top 1 % es posible, pero toma tiempo

El talento tecnológico fue uno de los pocos que durante la pandemia siguió operando al 100 % y Colombia se ha convertido en uno de los principales exportadores de este en la región. Por eso, no es sorpresa que BairesDev, empresa líder en soluciones tecnológicas especializada en software outsourcing, tenga sus ojos puestos en obtener más colaboradores colombianos para sus proyectos.

Pero, esta empresa solo escoge al top 1 %. Lo que significa que las personas que quieran hacer parte de ella y trabajar con sus clientes, entre los que se encuentran reconocidas compañías a nivel mundial (Google, Rolls-Royce, Pinterest, EY, SiriusXM, Motorola y Viacom, por ejemplo), deberán pasar por un proceso de selección único. Este proceso incluye diferentes pruebas en las que demostrarán su talento y capacidad de hacer las tareas y afrontar los retos que se encontrarán en su labor. “Entrar al proceso de selección de BairesDev puede ser un carrusel, uno hace pruebas y después no sabe nada por un tiempo, pero es porque se toman muy en serio la decisión de solo recibir al mejor talento disponible, y eso significa que cada paso que das para ingresar pasa por un tratamiento riguroso”, explica una de las colaboradoras actuales de la compañía.

Lo cierto es que entrar al proceso de selección puede ser extraño. Por un lado, ellos pueden contactarte primero. Por otro, al igual que en muchas otras empresas, BairesDev tiene varios filtros: pruebas digitales, videollamadas para entrevistas con recursos humanos, entre otros que pueden llegar a tomar varias semanas. “Encontrar al top 1 % nos asegura que tendremos no solo a los mejores desarrolladores y programadores que hay en Latinoamérica, también que tendremos gente apasionada por lo que hace, a la que le gustan los retos para salir adelante en lugar de frustrarse con ellos”, explica Nacho De Marco, CEO de BairesDev.

Otra recomendación es tener paciencia en las pruebas. Estas no son fáciles y pueden variar de tema. No son tests de cinco minutos y la principal característica es que pondrán a prueba constantemente tu talento. Esta es una manera de asegurar que están contratando al top 1 % y, por supuesto, para ti significa que tendrás como compañeros en los proyectos a personas que de otra manera no podrías conocer, porque están por todo Latinoamérica, de las que podrás aprender y consultar en casos de encontrar un reto o duda.

Pensar en el después del proceso para ser top 1 %

De hecho, una persona que pasó este proceso de selección ha narrado en una nota por qué algunas personas pueden sentir el proceso como una estafa, de esas en las que te aseguran que eres el candidato perfecto y en algún momento te dicen que debes meterte las manos al bolsillo para continuar con la selección. Pero ese momento afortunadamente no llega. Jenny explica que su proceso duró más de un mes y que diferentes conocidos de ella también le han preguntado si la empresa es legítima, cómo funciona el proceso y por qué puede tomar tanto tiempo seleccionar a una persona.

Ella enfatiza en qué pasa después del proceso de selección y por qué vale la pena intentar pasarlo. Explica que un colaborador de BairesDev puede tener importantes proyectos en sus manos y trabaja junto a un equipo top de talentos que están distribuidos en diferentes partes del Mundo. En su trabajo se ha encontrado compañeros que han trabajado con y para las empresas más populares y deseadas en tecnología, que le han brindado apoyo y ayudado a crecer profesionalmente.

También te puede interesar: Trabajo remoto, tips de una empresa que lo hace con éxito

Jenny, además, resalta que los proyectos se desarrollan de manera fluida porque todos los colaboradores son responsables y respetuosos de su trabajo y al terminar uno de estos, simplemente se salta a uno nuevo. BairesDev funciona con objetivos, más que con horarios, por lo que se trata de organizarte para alcanzarlos a tiempo y de esta manera cumplir con tu parte en cada proyecto. Es importante resaltar que sí hay reuniones que funcionan con el método scrum, donde todos los implicados tienen conocimiento de qué ocurre en el proyecto y cómo ocurre, pero fuera de estas reuniones, no tendrás que responder con horarios de oficina y, por lo tanto, dependerá de tus horas el llevar a cabo tareas pendientes y cumplir fechas de entrega.

Asimismo, ella hace comparaciones de las dinámicas con otras empresas en las que ha trabajado y asegura que BairesDev, a pesar de ser una empresa completamente de teletrabajo, no tiene grandes problemas al momento de necesitar a alguien de recursos humanos o al pagar los sueldos. Destaca que la compañía es organizada y al igual que el trabajo en equipo, fluye de manera responsable, cualquier solicitud tiene una vía clara de acción y cualquier duda es respondida durante el proceso de adaptación a la empresa.

La empresa de soluciones tecnológicas está en la búsqueda constante de nuevos talentos. De hecho, BairesDev tiene más de 300 posiciones abiertas actualmente en Latinoamérica y las personas interesadas pueden visitar su sitio web para informarse al respecto.

Imagen: Katemangostar (Vía Freepik).