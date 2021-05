Epic Games vs. Apple: hoy se suben al ring las dos empresas

Esta semana iniciará el juicio en el estado de California, Estados unidos, Epic Games vs. Apple. La demanda del estudio creador de ‘Fortnite’ podría cambiar la manera como entendemos las tiendas de aplicaciones de iOS y Android. Como ya pasó un buen tiempo y puede que muchos no recuerden qué pasó, este es el contexto: Epic Games demandó a la compañía por monopolio con su ‘impuesto Apple’ y por tener prácticas monopolistas que pueden interferir la libre competencia en el mercado.

Epic Games creó una tienda en ‘Fortnite’, con la que los jugadores podían cargar una moneda digital a su cuenta y hacer compras en el videojuego. Pero daba descuentos si estas compras se hacían directamente desde el sitio web y no a través de la aplicación. El descuento era exactamente el 30 %, y la empresa explicaba que esta es la cifra con la que se quedan las tiendas de aplicaciones por compras a través de estas.

Una de las reglas de Apple –y de Google– es que los desarrolladores no pueden ofrecer medios de pagos alternativos que les permita evadir su comisión. Por este motivo, la empresa sacó a Fortnite de la App Store. Así inició esta batalla que ha llevado a Fortnite a pagar publicidad con la etiqueta #FreeFortnite y pelear abiertamente con Apple por su impuesto y reglas a los desarrolladores de aplicaciones.

El juicio inicia hoy, lunes 3 de mayo, en California y esta será la primera vez que Tim Cook, CEO de Apple, tiene que asistir como testigo y rendir declaratoria en una fila interminable de demandas contra la compañía; además se espera que voceros de Microsoft y Facebook asistan. El juez será el encargado de determinar si la App Store protege y distribuye aplicaciones con un liderazgo en el mercado o es una herramienta a través de la cual la compañía controla a la competencia para no perder su posición de poder.

Apple, por su parte, ha argumentado que la división de 70/30 es el estándar en la industria de los videojuegos y que inclusive Microsoft, Google, Play Station, Xbox y Nintendo cobran esta suma a los desarrolladores. Además, ha agregado que a los pequeños estudios les cobra una tarifa menor y no existe una comisión por tener sus aplicaciones en la tienda, sino por las transacciones hechas a través de esta.

¿Qué está en juego y por qué el juicio de Epic Games vs. Apple podría cambiar el mercado de las aplicaciones?

Las tiendas de aplicaciones de Apple y Google están siendo investigadas en diferentes países por prácticas monopolio. La semana pasada en la Unión Europea, la App Store fue imputada con cargos por monopolio y prácticas anticompetitivas para los servicios de streaming musical. Si pierde este caso o su batalla con Epic Games, las reglas de cómo funcionan las aplicaciones y cómo llegan a los usuarios podrían cambiar drásticamente.

Los argumentos de Apple de que protegen al usuario al tener políticas que les permite evaluar la seguridad de las aplicaciones y su privacidad; al igual que ofrece mejor seguridad al no permitir pagos que no sean procesados por la App Store no son lo suficientemente fuertes para sostener el juicio. Por lo que según expertos sus conclusiones no pueden ser predichas, explica el portal BBC, pero si pueden cambiar muchas cosas, desde la perspectiva de otros desarrolladores hasta la de los usuarios. Por lo que se puede decir que Epic Games ha cambiado la manera como se ve el derecho de pertenecer a las tiendas de aplicaciones y muy probablemente los usuarios podremos esperar un cambio de reglas muy pronto.

Se espera que el juicio concluya a finales de mayo.

Imagen: Archivo ENTER.CO.