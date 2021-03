Aprovecha los días de descuentos para vender más con email marketing

Hotsale será del 24 al 26 de marzo, y con ella empieza la temporada de descuentos del 2021 (Cyberlunes y Black Friday, entre otros). Aun si no eres parte del evento principal, puedes participar y aprovechar para encontrar nuevos clientes potenciales. También puedes unirte y ofrecer descuentos a tus clientes, y qué mejor que con una campaña de email marketing.

Estas son tres estrategias sencillas que te ayudarán a vender durante estos días:

Únete a los días de descuentos y asegúrate que tus clientes lo sepan

No te preocupes si no logras que tu marca esté oficialmente listada en el sitio oficial de los días de descuentos como participante. Puedes unirte, mover tu inventario y aprovechar que hay consumidores listos para comprar. Es hora de usar tu base de datos y tus herramientas de email marketing para contarle a tus clientes que también estarás de descuento en esos días. Además, es una oportunidad para mostrarles tus productos más populares y los precios especiales que tendrás en esas fechas.

Recuerda que no todos tus clientes son iguales, por lo que debes pensar en una buena segmentación que te permita mostrar más variedad de productos a quienes realmente le interesan y, seguramente, lograr mayores ventas. Si eres dueño de una tienda de accesorios para mascotas, por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico a los amantes de gatos con descuentos especiales para ese día, otro para los dueños de perros e, inclusive, pájaros, si tienes ese tipo de productos.

Crea un cupón con descuentos extras

Además de aplicar descuentos en los días especiales, también puedes crear un cupón solo para clientes nuevos o para clientes recurrentes. ¡Tú decides!

Enviar un email con cupones de descuento puede ayudarte a darle el empujón final a los clientes que están por comprar y no se han decidido, o incluso, que regresen aquellos que hace mucho no visitan tu tienda digital. También puedes escoger consentir a tus clientes nuevos, acuérdate de siempre premiar esa primera compra. Pero estas no son las únicas opciones, puedes optar por prometer un descuento para una fecha específica en el futuro si hacen compras durante estos días de descuentos. Esto te permitirá lograr la primera compra de ese cliente nuevo e incentivarlo para que regrese y haga otra.

No esperes hasta último momento para contactar a tus clientes, ten una estrategia de email marketing lista

Si tomaste la decisión de participar en los días de descuentos es bueno que tus clientes se enteren con tiempo porque muchas de las compras online hechas durante estos eventos especiales se hacen después de investigar (bastante) los productos. Por esto, tiene sentido crear una campaña de expectativa.

En las semanas previas al descuento puedes aprovechar para contarle a tus clientes más sobre tus productos y marca, también de los beneficios especiales que tendrán en los días de descuentos, como cupones o envíos gratis.

No envíes un correo diario recordándoles que visiten tu ecommerce los días de descuentos, eso satura. Sí puedes hacerlo una o dos veces a la semana y asegúrate de que el contenido del correo sea siempre diferente. Revisa tus estadísticas de envío (quién abrió el correo, quién dio clic, en qué enlace) y toma decisiones sobre esa información. Esto asegurará de que tu correo logre ser leído y no solo eliminado de la bandeja de entrada. También podrás empezar a perfilar los intereses de cada uno de tus clientes.

Una campaña bien diseñada y con los contenidos correctos te ayudará a generar un buen nivel de expectativa y, muy seguramente, a vender y atraer más clientes.

No olvides estar pendiente de los medios y seguir las redes sociales de estas fechas de descuento. Usualmente, los anuncios de las fechas de descuentos se hacen con un mes o dos de anticipación, el suficiente tiempo para aprovechar y crear tu campaña de email marketing y prepararte para los días de descuentos.

