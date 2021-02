6 herramientas de Marketing Digital para tu empresa

El comercio electrónico y las ventas por Internet fueron uno de los principales, sino, el principal motor de la economía en 2020. Las empresas que no habían dado inicio a su proceso de transformación digital se dieron cuenta de su importancia y las que lo tenían en curso, aprendieron del alcance que puede tener la presencia en Internet y entendieron la importancia del Marketing Digital.

Por supuesto, para tener éxito es importante conocer las herramientas que están disponibles y saberlas usar. “Saber aprovechar el marketing digital es la clave para el éxito, pero no hay fórmula mágica. La clave está en entender la relevancia de tu mensaje, la pertinencia del canal digital que escojas y la oportunidad (momentos del día) con la que te comunicas. Esas son las decisiones estratégicas que nos pueden llevar a un verdadero crecimiento exponencial, sostenible y rentable.”, explica Sergio Bonilla, Director de Sigma Móvil, plataforma para automatizar estrategias de marketing digital.

Estas son seis herramientas que Sigma Móvil, junto a ENTER.CO, quieren recomendarte para mejorar tus ventas online.

Email marketing

Aunque muchos consideran que el email ya está pasado de moda y lo de hoy son las redes sociales, la verdad es que se equivocan. Debido a la alta cantidad de contenidos en las diferentes plataformas como Instagram, Facebook y otras plataformas sociales, puede que nuestros esfuerzos se pierdan, termina siendo pescar en río revuelto. Por el contrario, el email marketing es directo, habla directamente a tu cliente y te ofrece la oportunidad de vender de manera personalizada.

Otra ventaja es que es multidispositivo, por lo que tus clientes podrán leerlo en cualquier lugar. “Seguimos revisando nuestros correos a diario y consumiendo cada vez más contenidos. Les cuento, usualmente un millenial revisa su correo más de 90 veces. Eso da un espacio privilegiado para cualquier empresa, para captar atención y llevar a las acciones deseadas. Esto explica que una tasa promedio de conversión para email ronda el 20-25%, cuando para redes sociales es apenas del 0,58%. Es un canal directo y personalizado con cada uno de los clientes de una empresa y es por excelencia el más efectivo en crear relaciones perdurables que se traduzcan en ventas”, explica Bonilla.

El resurgimiento de los mensajes de texto SMS en el Marketing Digital

Los mensajes de texto existen desde los años 70. Siempre han estado presentes. Si bien la riqueza y extensión de su contenido es limitado (160 caracteres), su inmediatez y omnipresencia (llega a cualquier tipo de celular, con o sin datos de red), lo hace un canal ideal para llegarles masivamente a tus clientes, con llamados a la acción concretos y directos. Promociones de último minuto, códigos de descuento, confirmaciones de compra o despacho, alertas por mora, son unos de los miles de usos que las empresas colombianas le están dando a los SMS.

Herramientas de analítica para tu sitio web

Lo que no se mide, no sirve. Conocer a tu cliente, lo que le gusta y lo que no, será una forma de saber en qué está fallando tu sitio web y dónde lo estás haciendo bien. Para esto existen varias herramientas de analítica, la principal y más conocida: Google Analytics. Sin embargo, en Internet hay más que podrán darte una idea clara de en dónde está tu sitio web, tu competencia (les sugerimos revisar SimilarWeb) y podrán ayudarte a entender mejor a tu audiencia.

Diseñar una página web optimizada para efectos de experiencia de usuario es un arte, no una ciencia. Revisen con detenimiento sus embudos de conversión: cuáles son las secciones de mayor tráfico de tu web, dónde están los cuellos de botella que llevan a deserción en el proceso de compra, cómo es el flujo de interacciones de tus usuarios (qué páginas visitan primero, y cuáles después).

Ten en cuenta que estas herramientas analizan el tiempo que pasan tus clientes navegando entre sitios web, por lo que son unas de las más indicadas para reconocer si tus productos están catalogados de manera correcta o si tu web es fácil de navegar. Esto te ayudará a hacer una autoevaluación y mejorar el rendimiento de tu sitio web o tienda online.

Conoce y mejora tu SEO

El SEO (Search Engine Optimization) es la estrategia que usan los buscadores como Google para mostrar y dar jerarquía a los resultados. Tener un buen SEO será muy importante para que tus potenciales y actuales clientes encuentren tu sitio web con facilidad. Catalogar de manera apropiada tus productos con SEO también te ayudará a atraer más clientes.

Actualmente, existen herramientas como Yoast, plugin de navegadores y más que te ayudan a evaluar la calidad de tu sitio web en término de SEO, algunas son gratuitas y otras, con funcionalidades adicionales, son pagas. Busca la que más se adapte a tus necesidades y conocimientos para atraer más clientes.

Google Trends: conoce lo que tus potenciales clientes están buscando.

Esta es una herramienta que puede sumarle a tu SEO. Por ejemplo, si tienes un vivero y vendes plantas en tu sitio web, con herramientas de analítica de tendencias como Google Trends puedes saber cuáles son los términos más buscados por tus potenciales clientes en temas específicos e incluirlos como keywords o metakeys en tu SEO.

Saber utilizar las tendencias y la información que tienes a tu favor te sirve para atraer los clientes potenciales y ahorrarás energía que invertirías en otras ocasiones en cuestionarios para entender por qué y qué quieren cuando visitan tu sitio web.

La omnicanalidad y la automatización para el Marketing Digital

Dado que el universo de la comunicación digital es amplio y ajeno, es fundamental que a la hora de definir estrategias y canales para llegarle a tus clientes, tengas en cuenta que cada uno depende de los otros. Lo que se promociona por redes sociales debe ser reforzado a través de email, y la compra que generó ese email debe ser reforzada por mensajes de texto. Aquí la clave es contar con una herramienta tecnológica que te permita automatizar campañas de mercadeo que involucren múltiples canales (omnicanalidad) o puntos de contacto con tus clientes.

Sergio Bonilla de Sigma Móvil nos cuenta que su plataforma AIO (All-In-One) ofrece justamente esto. Un puesto de mando o torre de control desde la cual puedes crear, ejecutar y medir estrategias de comunicación digital, que involucren múltiples canales y que tomen decisiones inteligentes por ti – qué hacer -, dependiendo de las acciones concretas de cada uno de los destinatarios de tus mensajes como, por ejemplo, quién abrió tu correo, quién le dio clic a determinado link, quién contestó tu encuesta, quién abandonó carrito de compra.

Imagen: Rawpixel (Vía Freepik).