Apple dice que los desarrolladores sí tienen opciones, las aplicaciones web

Apple actualmente tiene varias demandas por su App Store en Europa y Estados Unidos; por un lado, por prácticas anticompetitivas al no permitir descargar aplicaciones por fuera de la tienda de aplicaciones; por otro, los desarrolladores consideran injusto tener que dar 30 % a la empresa por las compras realizadas en las apps –conocido como impuesto Apple. Hoy, la empresa respondió a una queja por monopolio en Australia diciendo que los desarrolladores pueden crear aplicaciones web y cobrar servicios y compras en estas que no tendrían que pagar el impuesto. No importa que las aplicaciones móviles hayan nacido como una forma en que los desarrolladores podrían dar una mejor experiencia en los teléfonos inteligentes.

Con este argumento, Apple logró detener una de las demandas que tenía en este país bajo el tecnicismo de que los desarrolladores aceptan solucionar cualquier disputa en el estado de California, informa el portal 9to5 mac. Así mismo, señaló ante la entidad encargada de la protección de los usuarios que si no quieren descargar la aplicación, podrían visitar desde el navegador el sitio web. Mientras que los desarrolladores que no quieran pasar el proceso de aprobación o no estén de acuerdo con los términos y condiciones de la App Store pueden crear aplicaciones web progresivas (PWA, por sus siglas en inglés).

También te puede interesar: Apple es demandada por competencia desleal con su App Store.

Apple enfatizó que esto les permitiría llegar a los usuarios sin necesidad de estar en la App Store y solo tendrían que crear un ícono que se pueda poner en el home del iPhone. Como ejemplo, uso ‘Luna’, un videojuego de Amazon de su servicio de juegos móviles, pero como web app. Además, aseguro que Google, Microsoft y Telegram tienen aplicaciones similares.

Lo irónico en esta situación es que las aplicaciones móviles nacieron como una forma de mejorar la experiencia de las aplicaciones web.

Imagen: Archivo ENTER.CO.