Microverse, escuela en línea para codificar, recaudó $12.5 millones de dólares

Microverse, una edtech que busca enseñar a los estudiantes de habla inglesa de todo el mundo a codificar a través de su escuela en línea, acaba de levantar $12.5 millones de dólares para seguir con este objetivo.

La startup recaudó el dinero en una Serie A liderada por Northzone, con la participación adicional de General Catalyst, All Iron Ventures y una gran cantidad de inversionistas ángeles. De esta forma, Microverse espera seguir optimizando su programa en línea y trabajar más de cerca con empresas de tecnología para garantizar que los estudiantes tengan un acceso más fácil a la colocación laboral una vez que se gradúen, informó TechCrunch.

Los términos de la empresa son los siguientes: Los estudiantes no pagan nada para ingresar al programa que dura 10 meses. Una vez graduados, con trabajo en áreas relacionadas y devengando más de $1.000 dólares mensuales, los estudiantes se comprometen a pagar el 15% de su salario a la escuela. Esto deben hacerlo hasta haber cancelado $15.000 dólares en total. Y no hay tiempo de caducidad. Es decir que los estudiantes deberán pagar la totalidad así les tome 10 o 20 años, si no tienen la fortuna de conseguir rápidamente un buen trabajo como desarrolladores.

La visión de la empresa ha tenido un mayor impulso en la era de la pandemia debido a que las empresas de tecnología más grandes han adoptado el trabajo remoto. Esto les ha permitido liberarse de las fronteras geográficas y las zonas horarias. Por lo tanto, personal capacitado de cualquier lugar del mundo ahora tiene más posibilidades de ser contratado por alguna de estas empresas.

El CEO Ariel Camus dijo que la startup ha conseguido unos 300 graduados tempranos en puestos en empresas de tecnología como Microsoft, VMWare y Huawei. La compañía dice que tiene una tasa de empleo superior al 90% para sus estudiantes dentro de los seis meses posteriores a la graduación.

La startup informa haber hecho esfuerzos para optimizar su programa en línea desde su lanzamiento para garantizar que los estudiantes estén preparados para tener éxito en el programa de tiempo completo de 10 meses. Parte de los esfuerzos de Microverse ha incluido condensar segmentos de lecciones en períodos de tiempo más cortos para garantizar que los estudiantes no comiencen el programa a menos que tengan suficiente tiempo libre para comprometerse. Camus dice que la startup recibe miles de aplicaciones por mes, de las cuales solo se acepta una fracción en un esfuerzo por garantizar que la pequeña startup no se comprometa demasiado desde el principio. La startup estima que este año capacitará a 1,000 estudiantes a través de su programa.

Camus, resume su experiencia y la visión de Microverse así: «Crecí en Argentina, fui a la escuela en Europa, construí un negocio en San Francisco, enseñé en África y viví en Asia durante un año. En el viaje de mi vida, he visto que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Hoy en día, Internet hace posible que cualquier persona se conecte con trabajos globales sin importar dónde nació o vive. Sin embargo, pagar por una buena educación es increíblemente difícil para la mayoría de las personas. Comencé Microverse para cambiar eso, para ayudar a personas de todo el mundo a aprender sobre desarrollo de software sin costo inicial y para conectarlos con trabajos globales sin importar su ubicación, género o antecedentes».

En conclusión, las personas que dominan el idioma inglés y quieres aprender a codificar, cada vez tienen más opciones para hacerlo. Lo interesante de estas nuevas edtech, es que los estudiantes no necesitan pagar al inicio sino que deben cancelar los costos de la educación cuando consigan trabajo.

Imagen: Gerd Altmann en Pixabay.