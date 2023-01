El agridulce adiós de Google a empleados que llevaban más de una década

Luego de que Sundar Pichai, CEO de Google anunciara el pasado viernes el despido de 12 mil trabajadores, se ha ha sabido, que pese a que el ejecutivo lamentó la decisión, el último adiós a los empleados, sobre todo de aquellos que llevaban más de una década, ha sido un frío y distante: “No tienes acceso”.

Genbeta, medio español especializado en tecnología, tuvo acceso a varios testimonios de ex trabajadores que contaron la forma en cómo han sido despedidos, muchos de ellos que llevaban más de 10 y 17 años en la compañía. Es decir, los despidos no solo se limitaron a las contrataciones extras que se hicieron durante la pandemia, sino que el gigante tecnológico fue mucho más allá.

El medio explicó que varios empleados contaron cómo se enteraron de que ya no hacían parte de Google cuando al entrar al sistema se encontraron con un aviso que decía: «No tienes acceso. La política de tu organización ha bloqueado el acceso a esta app».

“Ashley Sherrard que trabajaba en su división cloud dice que pasó horas al teléfono con el departamento de informática pensando que había que reiniciar algo en su ordenador, ya que no se imaginaba (y parece ser que miembros del departamento de informática tampoco) que la forma de entender que ya no estaba en la plantilla era con este bloqueo sin previo aviso”, reseña Genbeta.

Así como, Sherrard, Justin Moore, un ingeniero que pasó 17 años en el gigante informático, comentó que había sido despedido a través “de una desactivación automática de la cuenta a las 3 a.m. de esta mañana como uno de los afortunados 12,000. No tengo ninguna otra información, ya que no he recibido ninguna de las otras comunicaciones que el sitio web repetitivo «te han dejado ir» (al que ahora tampoco puedo acceder) dijo que debería recibir”.

Además, reflexiona sobre el asunto señalando que, «esto también me recuerda que el trabajo no es tu vida, y que los empleadores, especialmente los grandes y anónimos como Google, te ven como alguien 100% desechable».

Esta, al parecer ha sido una modalidad de las empresas de tecnología, a la hora de informarle a un trabajador que ya no hace parte de la organización. Puesto que no ha sido la primera vez que pasa.

De acuerdo con Genbeta, “Google estaba buscando formas de despedir a gran parte de la plantilla: en noviembre nos hicimos eco de su técnica de calificar a los empleados de «bajo rendimiento». La empresa pidió a sus directivos que configurasen una lista negra con unos 10.000 empleados que consideren como «de bajo rendimiento».

Además, el medio lleva varios meses haciendo un seguimiento “de cómo empresas con grandes beneficios se deshacen de las personas de su plantilla de un segundo para otro sin un aviso previo de forma directa a la persona que va a perder su trabajo. No es solo una técnica de Elon Musk”.

Hasta la fecha Google es el segundo gigante tecnológico que ha anunciado la eliminación de cientos de vacantes, el que va llevándose el primer lugar es Amazon con 18 mil puestos eliminados.

