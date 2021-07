Una granja de criptomonedas con miles de PS4 robaba energía de un país

Esta historia solo se pone mejor con cada nuevo detalle que conoces. Esta semana una agencia de seguridad de Ucrania (este de Europa) realizó una redada a una granja de criptomonedas en el país. El motivo era que la granja, al parecer, estaba robando energía de la red eléctrica del país. Pero la razón por la que esta noticia se coló en los titulares de tantos medios internaciones es porque, en vez de computadoras, se encontraron con miles de PS4 (PlayStation 4) minando las criptomonedas.

De acuerdo con la agencia de seguridad, y reportado por Kotaku, en total se encontraron cerca de 5000 dispositivos relacionados con videojuegos, de los que al menos 3.800 eran consolas de videojuegos.

El uso de consolas de videojuegos no es realmente algo inusual al momento de hablar de minado de criptomonedas. Con el aumento de popularidad de las granjas, componentes como las GPU han presentado un incremento exponencial de precio, lo que ha hecho que su demanda crezca y ha dificultado el conseguir las cantidades que requieren estas granjas, además de representar una inversión enorme. Aunque las consolas de videojuegos pueden no ser tan eficaces como algunas de las últimas GPU, son un remplazo más fácil de conseguir y que puede generar resultados similares. Dicho esto, no deja de parecer algo asombrosa la imagen de miles de PS4 Pro alineadas de manera vertical… soñando con una vida en la que sean utilizadas para jugar ‘God of War’ y no minar criptomonedas.

También vale la pena mencionar que, en el caso de esta redada, la creación de estas granjas no tiene algo de ilegal, así como el uso de consolas para esta actividad. Las granjas de criptomonedas se han vuelto una práctica común en empresas que dedican altos recursos de hardware y energía en minar el recurso digital. En este caso en concreto se acusa a la granja de robar energía utilizando medidores especiales que ocultaban el robo que, de acuerdo con las autoridades, sería cercano a los 257.000 dólares. Es una suma interesante, considerando que la sola inversión en consolas de esta Granja de criptomonedas estaría cercana a los 1.5 millones de dólares.

Pero la legalidad de las granjas a futuro sí podría estar en peligro en ciertos países. Por ejemplo, Irán prohibió en mayo de este el minado de criptomonedas después de meses de apagones. De acuerdo a cifras presentadas por este país, el minado ilegal de criptomonedas estaba drenando cerca de 2 gigawatts de energía por día. Estas figuras solo han ayudado a avivar más la polémica sobre el consumo de electricidad producido por el minado de criptomonedas y su impacto ambiental.

Imágenes: montaje ENTER.CO