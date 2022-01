OpenSea limitará los NFT que pueden crearse gratis por aumento de plagios

Era cuestión de tiempo para que, en medio de la fiebre de los NFT, finalmente salieran a la luz las cifras sobre uno de los riesgos que supone este mercado abierto de arte digital: el plagio de tokens. Pero ¿cómo evitar las copias? ¿Cómo saber que la obra que estás comprando es original y segura? Según datos que OpenSea compartió a través de su cuenta oficial de Twitter, el 80 % de los NFT creados a través de la opción Collection Manager de la misma plataforma, son falsos.

Si bien los creadores de OpenSea, Devin Finzer y Alex Atallah, le han asegurado en el pasado a Forbes que el sitio web cuenta con un equipo de moderadores que investigan ofertas sospechosas y que están trabajando en una forma automatizada de detectar plagios, también han recomendado a los aficionados del arte encriptado tomar medidas de precaución como buscar las redes sociales del del artista y revisar la ficha técnica del NFT, ya que en esta se muestra si el archivo se encuentra verificado, o si es un token que se encuentra sujeto a contratos inteligentes compartidos.

To all the creators in our community impacted by the 50 item limit we added to our free minting tool, we hear you and we’re sorry.

We have reversed the decision.

But we also want to offer an explanation ↯ pic.twitter.com/Y3igaE1RM2

— OpenSea (@opensea) January 27, 2022