Se hunde la moción de censura contra Karen Abudinen, exministra de las TIC

Hoy se llevó a cabo la votación de la moción de censura contra Karen Abudinen, exministra de las TIC. Para lograr una mayoría absoluta se necesitaban 85 votos; sin embargo, de 105 congresistas solo 86 votaron. Lo que generó un debate en la Cámara sobre las responsabilidades legales de los asistentes y sus resultados.

Después de 30 minutos de votación, solo se recibieron 86 votos; 56 en favor de la moción de censura y 30 en contra. Pero al no cumplir la mayoría absoluta, la moción de censura fue negada por la cámara de representantes. Jorge Eliecer Salazar como vocero del Partido de la U aseguró que sus representantes decidieron no participar en la votación porque la ministra había renunciado y se atendrían a las consecuencias legales. El Centro Democrático, por su parte, aseguró que veía como innecesaria una votación contra una funcionaria pública que ya no se encontraba en el cargo.

¡VERGÜENZA ABSOLUTA! 🚨Moción Censura 🚨 Se registran para cobrar el día del sueldo, pero no votan en la moción de censura para que no prospere. pic.twitter.com/fNHyDrYvEe — Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 10, 2021

Después de que la oposición asegurará que la moción de censura fue irregular, se hizo un llamado a la presidenta de Cámara, Jennifer Arias, a que repitiera la votación. Otros representantes aseguraron que aquellos que se presentaron para permitir el quorum de la sesión y que llevará a cabo la votación, pero decidieron abstenerse lo hacían con fines políticos. Temían a la opinión pública, especialmente ahora que están empezando las elecciones.

A las 4:45 p.m., Arias levantó la sesión después de afirmar que no hubo irregularidades y que el procedimiento se llevó a cabo como lo exige la Ley quinta del Congreso. Con estos resultados, si el presidente Duque no le hubiera solicitado la renuncia a Abudinen, la exministra podría haber seguido en su cargo.

Imagen: Cancillería de Colombia.