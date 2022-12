Retiran los derechos de autor al primer cómic creado con IA

Hace tan solo unos meses, específicamente en septiembre del presente año, la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. (USPTO) otorgó los derechos a un cómic generado por Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, la felicidad de Kris Kashtanova, humana detrás de la creación, no duró mucho; la oficina de Derechos de Autor se está retractando con los derechos otorgados.

El cómic lleva el título de Zarya of the Dawn, el cual cuenta con una historia basada principalmente en el aspecto físico de Zendaya, la actriz norteamericana. El libro se creó por medio del motor de texto a imagen Midjourney; por si no lo conoces, este motor puede crear imágenes a partir de texto. Podrás escribir desde una palabra hasta una historia para que la IA genere las imágenes necesarias. Sin embargo, lo más importante de ‘Zarya of the Dawn’ es que marcó un precedente en la aprobación de derechos de autor a creaciones hechas con IA.

Kashtanova fue la primera artista en recibir los derechos de autor por su obra creada con IA. No obstante, ahora la USTPO le informó a la artista que revocará la protección de derechos, argumentando que las obras sujetas a derechos de autor requieren, indispensablemente, autoría humana. Por su parte, Kashtanova recurrió a su cuenta oficial de Facebook para explicar que la entidad “pasó por alto” su intervención en la obra. Según la dueña de ‘Zarya of the Dawn’, la oficina no tuvo en cuenta el trabajo realizado por Midjourney, aun cuando se menciona en la portada de la obra.

Tal y como lo argumenta Kashtanova, el concepto y la historia fueron creados, en su totalidad, por ella. Por ende, solo la obra de arte (las imágenes del comic) fueron generadas con Midjourney. Ahora, la artista autodenominada como “la ingeniera rápida” tiene 30 días para apelar la decisión. De hecho, comentó en un tweet que Midjourney se ofreció a contribuir con la apelación del fallo; sin emabrgo, el trino fue eliminado a las horas.

Esta confusión de propiedad intelectual ha existido durante varios años, pero en su mayoría se ha limitado a las patentes y la protección de la innovación, no a las obras de arte visuales. De hecho, hemos visto que empresas como Getty Images han prohibido las imágenes generadas con IA en su plataforma. Sin embargo, existen otras plataformas como Shutterstock que ofrecen contenido generado por IA, luego de llegar a un acuerdo con DALL-E de OpenAI.

Imagen: