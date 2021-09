¿Nos acostumbramos a pagar online? Aumenta inclusión financiera en Colombia

Con más colombianos cambiando el efectivo por soluciones en línea, la inclusión financiera en el país ha crecido en los últimos años.

Los pagos en línea están de moda. Es una de las pocas que podemos agradecer a 2020. A muchos se nos espantó el miedo a realizar pagos utilizando alternativas virtuales. Dejamos el efectivo y, al mismo tiempo, obligamos a las empresas, bancos y negocios a pensar en nuevas maneras de hacer negocios que no requieran un billete. Gracias a esto, en Colombia ha incrementado la inclusión financiera, lo que significa que hay mayor acceso a productos financieros (tarjetas, tipos de crédito, pasarelas de pagos).

Una prueba de este aumenta lo encontramos al observar el índice de inclusión financiera compartido por el Grupo Credicorp. Este índice toma en cuenta diversas categorías, como lo es el acceso (la capacidad para poder utilizar los servicios financieros formales). También considera la categoría del uso (permanencia e intensidad del uso de servicios) y, por último, toma en cuenta la calidad percibida, es decir, la percepción que los individuos tienen sobre la adaptación, la adecuación y relevancia que tienen los servicios.

En este índice, Colombia se encuentra en el quinto lugar, en una puntuación que abarca de 0 a 100, donde a mayor puntaje significa mayor inclusión financiera, Colombia cuenta con un total de 38,3.

Estas cifras son importantes, porque Colombia se encuentra como en el segundo país que tiene una mayor valoración en la utilización de las billeteras móviles, ya que el 47% considera que son canales financieros muy buenos o buenos.

En la categoría de acceso, arroja que un 93% de los sujetos cuentan con alguno de estos tipos de producto y el 85% conoce al menos un producto financiero formal. Los productos que más son conocidos por los colombianos son las cuentas de ahorro o corriente, las tarjetas de crédito y la tarjeta de débito. Así como también el 50% de los colombianos conoce sobre billeteras digitales o cuentas vinculadas al teléfono.

Se observa que un 10% tiene un producto de crédito en entidades formales, mientras que un 22% cuenta con productos informales y el 68% no posee ningún producto crediticio.

Un dato de suma importancia es que el 65% de los colombianos percibe una barrera para tener productos financieros, por falta de productos de ahorro o seguro, por recursos insuficientes o por no considerarlo necesario. El estudio también reveló que el 58% de los colombianos no utiliza medios bancarizados para el pago de servicios o productos. Además, existe un alto uso de efectivo para la compra de hogar, de alimentos, de productos para uso personal, el pago de créditos, etc. Un 72% de los ciudadanos no usan productos financieros mensualmente.

Un 32%, realizó transferencias de dinero a través de medios formales en el último año, de las cuales un 46% lo realizó por una billetera móvil, el 45% por agencias, agentes o cajeros y el 44% de manera personal por conocidos o familiares.

El estudio también arroja diferentes evidencias, como a mayor nivel educativo de las personas, existe mayor inclusión financiera. También los datos que difieren según el sexo, ya que los hombres tienen mayor inclusión financiera (41) que las mujeres (35,9). Además, las personas mayores a 60 años tienen menores niveles de inclusión financiera (29,6) mientras que las personas entre 26 y 42 años cuentan con un mayor nivel de inclusión financiera (42).

Prestamos en línea, una herramienta de inclusión financiera

Como explicita el sitio web Elmejortrato, existen préstamos en línea que pueden obtenerse en 24 horas. Estos préstamos son ofrecidos por diferentes compañías como financieras y bancos que son empresas especializadas. Su distinción es que pueden obtenerse desde la computadora o teléfono móvil, además de ser generalmente más accesibles en relación a los requisitos, pero sí con altos intereses y plazos más cortos.

Una de las compañías que otorga créditos de manera más rápida es Lineru, la cual es de origen colombiano la cual otorga un monto máximo de 900 mil pesos, con una devolución en 30 días, todo el proceso es realizado por internet, además al compartir los datos con las centrales, es un buen momento para la mejora del puntaje y puede conllevar a la apertura de cupos en los préstamos por cancelación en tiempo y forma.

Elmejortrato también explica cómo realizar un préstamo desde el celular, por medio de las aplicaciones con las que cuentan la mayor parte de los bancos, aunque no todos los colombianos cuentan con ese recurso. Los requisitos necesarios para este tipo de préstamos los establecen las compañías que los ofrecen, pero si hay algunos que son generales de todas las plataformas de préstamos en línea, como el contar con documento de identidad, con una cuenta bancaria a nombre del solicitante y un teléfono celular inteligente. Además, quien solicita el préstamo debe ser residente colombiano.

También existe una aplicación colombiana llamada “tu progreso” que es especial para poder obtener un préstamo sin trasladarse a una sucursal bancaria.

Los beneficios con los que cuenta esta aplicación, son los de poder obtener créditos de hasta 3.2 millones de pesos, hacerlo de manera totalmente virtual mediante un sistema legal y transparente, sin requerir papeleo y con el desembolso a través de una cuenta bancaria o monedero virtual del usuario.

Asimismo, el sitio web aconseja realizar una comparación entre las posibilidades que se encuentran entre las numerosas opciones de préstamos online, para poder elaborar un buen estudio a la hora de evaluar calidad de servicios, seriedad de la compañía, los plazos, requisitos, etc.

Imágenes: Foto de Karolina Grabowska en Pexels