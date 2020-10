Niños recibirán educación en pensamiento computacional

Fundación everis y Arukay darán inicio al ciclo de talleres 2020 de pensamiento computacional para incentivar a los más jóvenes a desarrollar las capacidades y las habilidades del futuro. En esta ocasión, se formarán 100 niños y jóvenes, de Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Santa Fe y Sopó que se beneficiarán con este sistema que les brindará herramientas para la resolución de problemas a través de la tecnología.

Actualmente, solo 1 de cada 10 colegios en el mundo enseña a programar, de acuerdo con everis. Lo que ha generado una carencia de talento que no logra cubrir la demanda en carreras tecnológicas y de innovación. «El crecimiento anual de vacantes en tecnología es casi el triple de los que se gradúan. Por eso, es importante contribuir al cierre de esa brecha digital, a través de estas iniciativas que permiten a los niños y jóvenes involucrarse con la tecnología desde temprana edad», explicó Juliana Botero, Responsable de Fundación everis Colombia.

A través de un sistema de aprendizaje que enseña pensamiento computacional y coding, con una metodología de resolución de retos y proyectos STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math), Arukay ha formado más de 7.000 estudiantes, en 7 países, bajo la orientación de más de 3.200 docentes, en 200 colegios de 8 países de Latinoamérica y el Caribe. «Cuando entendemos que la programación es un lenguaje y no una materia, que no es solo para ingenieros, que está en todas partes, es entonces que la percepción cambia, empezamos a entender el gran potencial que tiene en todos los sectores. Esto es tan importante como aprender a sumar o a leer y escribir. Aprender un idioma, como es el coding, es más fácil hacerlo cuando se tiene 5 años, que cuando tiene 30» asegura Vicky Ricaurte, co-fundadora de Arukay.

