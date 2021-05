Netblocks reporta disrupción de la señal de Internet en Cali

Netblocks es un observatorio de Internet conocido por hacer seguimiento de la conexión y del servicio en diferentes países durante períodos de elecciones, protestas y similares. Esto con el fin de identificar cuando el gobierno u otras entidades atentan contra el derecho básico digital y esencial de tener acceso a Internet. La organización aseguró que en la ciudad de Cali, Colombia, se presentó disrupción de la señal desde el martes hasta la madrugada del miércoles.

De acuerdo con el observatorio, la disrupción de la señal comenzó desde las 4:30 p.m. del martes (4 de mayo) y continuo hasta aproximadamente la 1:00 a.m. del miércoles. Cali es una de las ciudades en las que más violencia se ha presentado durante las protestas. Los reportes de la Defensoría del pueblo señalan 17 muertos en el Valle del Cauca (24 a nivel nacional) y más de 33 heridos; además, a nivel nacional se reportan más de 1.181 casos de abuso policial y 89 desaparecidos, aunque estas cifras aún no incluyen las de la noche del martes.

Netblocks hizo público su reporte en Twitter:

⚠️ Confirmed: Real-time network data show internet disrupted in #Cali #Colombia amid social unrest as protesters are met with deadly force by authorities; incident ongoing 📉 #CaliSOS

📰 https://t.co/B4YHVhazsa pic.twitter.com/s4rkdYXdG6

— NetBlocks (@netblocks) May 5, 2021