Musk viene al nuevo mundo: Tesla abrirá su próxima fabrica en México

En la mañana de este jueves, marzo 2 de 2023, Elon Musk realizó su presentación para inversionistas y anunció que el hogar de su próxima mega fábrica de autos Tesla será en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León de México.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ

— Tesla (@Tesla) March 2, 2023