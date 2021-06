MinTIC entregará 100.000 kits gratuitos de dominio .CO

MinTIC tiene el objetivo de entregar 100.000 páginas web gratuitas por un año con dominio .CO o COM.CO, a emprendimientos y las empresas de todos los departamento, con el fin de acelerar la reactivación económica y la transformación digital. Por lo tanto, la ministra TIC, Karen Abudinen, solicitó a Isabel de Ávila, gerente de Dominio.Co y Gobernanza de Internet del Ministerio TIC, que iniciara un recorrido por las regiones con el propósito de que más mipymes se beneficien de esta iniciativa.

La ministra resaltó que cada kit gratuito consta de un dominio .CO o .COM.CO, una cuenta de correo corporativo, un año de hosting para alojar contenidos como fotos, videos y textos, una plantilla para crear una página web gratis por un año, y formación en temas digitales para aprovechar estos beneficios correctamente. Adicionalmente informó que el costo de cada paquete de dominio oscila entre los $270.000 y $300.000 pesos. «El dominio .CO o .COM.CO es el activo digital más importante que tiene la nación y desde el Gobierno del presidente Iván Duque, hemos decidido ponerlo a disposición de los empresarios y emprendedores de nuestras regiones para que innoven en el e-commerce y trasformen digitalmente sus ideas de negocio sin costo por un año», explicó Karen Abudinen.

«Queremos que todos los empresarios y emprendedores se registren y puedan beneficiarse con estas herramientas digitales. En promedio las empresas que implementan estas herramientas aumentan sus ingresos en un 26 por ciento», dijo la ministra. Hasta el momento se ha abierto una de las convocatorias, Nación Emprendedora .CO, que tiene a cargo la entrega de 50.000 kits de presencia web gratuita, por un año. Los otros 50 mil estarán a cargo de SOY.CO. Los interesados en recibir este kit de herramientas digitales pueden inscribirse en este enlace.

Es importante tener en cuenta que los interesados deben estar inscritos y activos en Cámara de Comercio y en el sistema de Registro Único Empresarial y Social (RUES) al momento de aplicar a esta convocatoria. Adicionalmente, no deben tener un nombre de dominio .CO o .COM.CO. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre y se espera que el 30% de los kits sean para mujeres emprendedoras.

Con corte al 25 de junio de 2021, el Ministerio TIC e iNNpulsa han entregado 5.996 kits de herramientas digitales a través de la estrategia Nación Emprendedora. CO , y han venido realizando encuentros con el fin de aumentar el número de beneficiarios. Bogotá es la zona con más kits entregados con 1.311 emprendimientos y pequeños empresarios beneficiados, seguida por el Valle del Cauca con 620, Cundinamarca con 431, Antioquia con 407 y Santander con 312.

Finalmente Abudinen agregó que «Colombia con el .CO se convirtió, desde su asignación, en uno de los nombres de dominio más deseados por los empresarios en el mundo. Hoy nuestro .CO es mucho más que solo un dominio colombiano. Es visto como una expresión digital con mucho significado, es un nombre más corto, de fácil escritura y pronunciación y esto permite una presencia memorable en el Internet». Por eso se hace el llamado a todos los emprendedores y pequeños empresarios, que aún no tienen un dominio, que aprovechen el programa e inicien su transformación digital.

Imagen: Mudassar Iqbal en Pixabay.