Llega la tercera versión de Foro M para hablar de empoderamiento femenino

La tercera edición del Foro Internacional de la Mujer: ‘Mujeres acelerando la reactivación económica’ se llevará a cabo los días 9 y 10 de marzo como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En este espacio se analizarán experiencias, políticas y buenas prácticas nacionales e internacionales necesarias para que cada vez existan más mujeres empoderadas, que contribuyan de manera activa a la reactivación económica de Colombia. Además, la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, premiarán los esfuerzos institucionales implementados por entes territoriales (departamentos y ciudades capitales) y el sector privado, para generar estrategias que contribuyan a la disminución de las desigualdades de género en el país.

En los últimos años, el Foro M ha sido un espacio de intercambio de experiencias de todo el mundo y buenas prácticas en materia de participación política, generación de empleo, emprendimiento, inclusión financiera y compras públicas, entre otros. Esta versión se realizará 100 % digital.

Cómo participar en la convocatoria de Foro M y la Vicepresidencia de la Republica

Para las personas y entidades interesadas en asistir, las inscripciones están abiertas hasta el próximo 26 de febrero, en este lapso, gobernaciones, alcaldías y empresas del sector privado y público, sin ánimo de lucro o de economía mixta, podrán postularse y participar en este concurso, en cuatro categorías:

Empresa con mejores prácticas corporativas que promueven la reducción de brechas de género

Para postularse en esta categoría, se deberá presentar la experiencia de éxito en la incorporación de políticas corporativas orientadas a construir una #ColombiaSinTechosDeCristal, promoviendo ambientes más diversos, competitivos, innovadores y libres de discriminación, que propendan por el equilibrio del poder y el empoderamiento; y diligenciar el formulario, que necesitará ser sustentado, aportando estatutos, políticas corporativas u otros documentos pertinentes que evidencien o confirmen la información suministrada.

Empresa con mejores prácticas de Gobierno corporativo inclusivo

En esta categoría, se deberá presentar la experiencia de éxito en la incorporación de la mujer a los ámbitos de decisión empresariales, aportando estatutos, políticas corporativas y demás documentos que validen o confirmen la información suministrada. Para ello, se debe enviar un resumen ejecutivo del caso no mayor a 2.000 caracteres y un video con la presentación del caso que no supere los 5 minutos.

Mejor Plan Territorial para la disminución de las brechas entre hombres y mujeres

Para postularse, se deberá diligenciar el formulario anexo y se debe sustentar, aportando las páginas del plan de desarrollo y las metas específicas que responden a las recomendaciones realizadas.

Mejor programa de gobierno territorial para prevención y atención de violencias contra las mujeres

La entidad territorial debe presentar su programa en un documento descriptivo, incluyendo:

-Nombre de la iniciativa y una frase descriptiva de 15 palabras máximo

-Descripción de la iniciativa: Resumen ejecutivo. 750 palabras máximo, dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la iniciativa implementada? ¿Qué problema o situación intenta solucionar? ¿Por qué debería ser reconocida?

-Objetivos estratégicos

-Beneficiarias: Especificar el público objetivo al cual se dirige la iniciativa, así como la cantidad estimada de beneficiarios directos y sus características.

-Resultados: Informe si la iniciativa cuenta con resultados demostrables sustentados en indicadores basados en objetivos de corto, mediano y/o largo plazo.

-Replicabilidad: Informe si la iniciativa presenta características o mecanismos que le permite ser adaptada en otros contextos (gobiernos) de la región. 200 palabras máximo.

-Innovación: Informe si la iniciativa incorpora un nuevo enfoque, nuevos conceptos, nuevas prácticas o herramientas aplicadas en el diseño, implementación o gestión de servicios, organizaciones programas y políticas públicas. 200 palabras máximo.

Para postularse, las entidades o compañías deberán completar íntegramente el formulario y los documentos descriptivos de las propuestas, acompañados de una carta declaratoria por parte de la máxima autoridad del gobierno territorial o empresa que acredite veracidad de la documentación presentada y autorización de difusión del material presentado. Se podrá postular un máximo de una iniciativa o programa por entidad en cada una de las categorías y no se admitirán postulaciones a título personal, ni se aceptarán proyectos que no han iniciado o que no cuenten con resultados demostrables. El formulario puede descargarse en este enlace.

Imagen: People Creations (Vía Freepik).