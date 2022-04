La startup nacida de Google que quiere estudiar tu cerebro con un par de audífonos

Cuando se habla de tecnología diseñada para estudiar los lazos neuronales del cerebro, con el fin no solo de entender sus conexiones sino para usar la información resultante de esa red y facilitar las tareas cotidianas, se suele pensar en Neuralink: la compañía fundada por Elon Musk. Sin embargo, esa no es la única empresa que trabaja para sacar beneficio y control de ese tipo de inteligencia. NextSense, una startup nacida del proyecto de Google, X The Moonshot Factory, busca analizar prácticamente lo mismo que Musk, pero de una forma menos invasiva que no contempla la implantación de chips.

De acuerdo al medio especializado en tecnología, Wired, NextSense emprenderá el desarrollo de unos audífonos que sean capaces de registrar las señales eléctricas del cerebro para recolectar algunos datos neuronales de forma cómoda, a partir del monitoreo de las condiciones neurológicas de los futuros usuarios y de su propio sueño.

Los auriculares estarán diseñados de tal manera que podrán captura de un electroencefalograma, sin la necesidad de fijar electrodos en la cabeza de los voluntarios. Según Jen Dwyer, quien directora médica de NextSense, la tecnología detrás de los audífonos podrían ser incluso útiles a la hora de registrar las señales que podrían permitir anticipar un episodio de convulsión.

Neuralink vs. NextSense en la conquista del cerebro

A diferencia de Neuralink, la compañía que alguna vez hizo parte de la casa matriz de Google no está desarrollando dichos audífonos para el mismo fin de Elon Musk, quien busca prácticamente que los humanos puedan controlar dispositivos con sus propios pensamientos. La información de Business Insider apunta a que el desarrollo de NextSense está diseñado para cubrir falencias médicas y poder detectar problemas cerebrales con anticipación.

La empresa que desde que se independizó de Alphabet ha recaudado US$ 5.3 millones planea ofrecer sus audífonos a universidades y compañías farmacéuticas asociadas, y buscará en 2022 la aprobación de la FDA para su uso general.

Imágenes: Pixabay