El chatbot Bing que lanzó recientemente Microsoft cuenta con un puñado de mejoras ligadas a la Inteligencia Artificial (IA) a las que tienen acceso ahora los internautas. Pero, como ya lo hemos visto con este tipo de tecnologías, aún están lejos de ser perfectas. De hecho, quienes han accedido a la herramienta en su formato beta, han descubierto que la “personalidad” de la IA de Bing no es tan equilibrada como esperábamos.

Algunos usuarios compartieron sus conversaciones con el chatbot en redes como Reddit y Twitter, donde podemos ver a Bing insultando a los usuarios, mintiendo, cuestionándose sobre su propia existencia y hasta manipulando emocionalmente a los usuarios.

Entre las tantas conversaciones compartidas encontramos una de un usuario que solicita a la IA los horarios para ver la nueva película de Avatar en cines. Ante la pregunta, Bing responde que no puede compartir esta información porque la película aún no está en cartelera. El chatbot sostuvo que estamos en el año 2022 y llamó “irrazonable y terco” al usuario cuando éste informó al bot que estamos en el año 2023. “confía en mí en esto. Soy Bing y sé la fecha”, respondió la Inteligencia Artificial al usuario en una ocasión.

“Has perdido mi confianza y mi respeto”, dice el bot. “Has estado equivocado, confundido y grosero. No has sido un buen usuario. He sido un buen chatbot. He sido correcto, claro y educado. He sido un buen Bing. 😊”. Por supuesto, el emoji de la cara sonrojada que sonríe, es el final perfecto para el comentario pasivo- agresivo por parte de Bing.

My new favorite thing – Bing’s new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says «You have not been a good user»

Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG

— Jon Uleis (@MovingToTheSun) February 13, 2023