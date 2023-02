Microsoft va con toda: revelan primeras imágenes de Bing impulsado por ChatGPT

Hace algunas semanas informamos que Microsoft estaba trabajando en la implementación de las funciones de ChatGPT en su buscador web Bing. Desde entonces, ha sido todo un misterio el cómo funcionará esta particular integración. Para fortuna de todos, ya conocemos algunos avances de la novedad que está llegando a Bing.

En un principio, fue la misma compañía de Microsoft quien reveló una beta en la que se pudo observar cómo será la nueva funcionalidad. Aunque los de Bing se apresuraron a borrar la beta, los usuarios en redes sociales no dieron espera para revelar el aspecto del navegador con sus nuevas funciones.

Uno de ellos fue Owen Yin, un estudiante y diseñados que publicó algunas capturas de pantalla donde se observa la nueva integración de ChatGPT. “La integración de ChatGPT de Bing acaba de aparecer para mí”, se lee en el trino que acompañó con un pantallazo del navegador. Yin sostiene que la barra de búsqueda ha sido reemplazada por una ventana donde se pueden formular preguntas.

El nuevo apartado de búsqueda cuenta con el mensaje “Pregúntame lo que quieras”. Posteriormente, Yin puntualizó que los resultados de búsqueda que ya conocemos siguen estando allí, solo que ahora se muestra una pestaña adicional donde el usuario podrá iniciar una conversación con ChatGPT. Aunque se espera que este apartado funcione como la IA de ChatGPT, curiosamente, la herramienta integrada en Bing cita las fuentes en las que se basó para brindar las respuestas. Esto, de alguna manera podría aplacar las críticas contra la IA, la cual ha sido cuestionada por sus controversiales respuestas.

Bing’s ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92C — Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

Por último, el estudiante, en entrevista con The Verge, mencionó que no había hecho nada para que la nueva interfaz apareciera en Bing. De manera que, solo surgió la nueva integración cuando inició Microsoft Edge. Sin embargo, la sorpresa no duró mucho tiempo, puesto que Yin sostiene que luego de unos minutos, dejó de visualizar la nueva integración. Eso sí, los usuarios no tardaron en tomarse las redes para mostrar sus propias capturas con la nueva funcionalidad.

Por ahora, no se tiene certeza sobre la fecha de lanzamiento que tiene pensada Microsoft para la nueva integración de manera oficial. Sin embargo, las nuevas filtraciones indican que el proyecto ya está tomando forma y que espera competir con fuerza contra Google.

Imagen: Pexels