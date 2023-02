Así puedes crear nuevos niveles de Super Mario Bros con inteligencia artificial GPT2

MarioGPT es un modelo entrenado para generar con IA, nuevos niveles de juego de Super Mario Bros basados en mosaicos. MarioGPT también puede recibir indicaciones de texto para generar niveles controlables.

MarioGPT también permite la búsqueda de novedades, generando diversos niveles con diferentes dinámicas de estilo de juego y rutas de jugador. Esta combinación facilita la generación abierta de una extensa gama de contenido. MarioGPT sería el primer modelo de texto a nivel.

Want to create your next game levels through natural language 🗣️🎮? Wait no more, we present:

«MarioGPT: Open-Ended Text2Level Generation through Large Language Models».

PDF: https://t.co/oZX5Jk1sX9

MarioGPT also predicts the player’s path! pic.twitter.com/fMwSlqRkaa

— Sebastian Risi (@risi1979) February 14, 2023