La Comisión Europea propone USB-C para todos los aparatos electrónicos

Desde hace un tiempo hemos visto que la Comisión Europea está adelantando gestiones para que los puertos de carga de todos los celulares sean USB tipo C. Esto, aunque aún no es ley, ya es prácticamente oficial, pues las declaraciones de la UE nos dejaron ver la ley como un futuro asegurado, ya no como una posibilidad. De hecho, se habla de que la ley entrará en vigor a finales de este año.

Además, la Comisión Europea planteó, no solo tener en cuenta los celulares (tanto Android como iPhone), sino que se aborden todo tipo de aparatos electrónicos. Si la ley se aprueba como lo estipula la Comisión Europea, las empresas de tecnología tendrán que integrar puertos y cargadores tipo C.

La lista de gadgets y móviles deberían incluir este puerto para el año 2023:

Smartphones Android

Smartphones de Apple

Auriculares

Teclados

Mouse

Relojes Inteligentes

Juguetes electrónicos

Libros electrónicos

Ordenadores Portátiles de bajo consumo

Estos dispositivos deberán implementar USB C, algo que no genera mucho asombro en el mundo de celulares Android, pero que sin duda genera molestia en Apple, pues ya hemos visto que se han mostrado inconformes con dicha propuesta. Ahora, habrá que esperar la respuesta de los demás fabricantes tecnológicos para incluirlos en sus gadgets. Pero, no podemos hacer caso omiso del beneficio que tiene esto para los usuarios, pues se con un solo cargador podrán alimentar todos sus artículos tecnológicos.

¿Con qué fin se quiere implementar un cargador universal?

La unión europea ha propuesto esta iniciativa con el objetivo de contribuir al medio ambiente por el ahorro que supondría en cuanto a la generación de millones de residuos electrónicos. Al tener un cargador universal, se evita la fabricación de cientos de cargadores diferentes.

Anteriormente hemos visto que la UE había ofrecido hasta 2 años de tregua para que las fabricas hicieran la transición al puerto USB C. Ahora, todo indica que la Comisión Europea solo ofrecerá 6 meses de tregua, es decir que las compañías deberán acogerse a la ley antes de mitad de año del 2023. Habrá que esperar la aprobación de la ley y si alguna compañía busca oponerse a esto.

Imagen: Pixabay