Junta de supervisión de Facebook decidirá si deja regresar a Donald Trump a sus plataformas

La Junta de Supervisión de Facebook es una entidad independiente de la red social que funciona como una Corte Suprema; esto significa que los usuarios cuyos contenidos son borrados o cuentas bloqueadas de las plataformas de la empresa pueden acudir a los 19 miembros internacionales para que reevalúen y deliberen si fue justa o no la decisión. De siete casos conocidos, en cinco Facebook ha tenido que conceder y permitir sus contenidos.

Ahora la ‘Corte Suprema’ se encuentra con un caso que tiene todos los ojos y lentes de las cámaras de los medios apuntando hacia ellos, pues en sus manos tienen el regreso de Donald Trump a Facebook e Instagram. Los participantes de esta Junta son personas que no tienen relación con la red social, pero tienen cargos conocidos como defensores de derechos humanos, veedores de justicia, ministros e investigadores de derechos digitales.

Las cuentas de Facebook e Instagram, junto a la de otras redes sociales, del expresidente de Estados Unidos Donald Trump están bloqueadas desde los actos violentos en el Capitolio después de que protestantes y bandidos se tomaran las instalaciones donde se estaba llevando a cabo la legalización de la victoria en las elecciones de Joe Biden el 6 de enero. Trump posteó en sus redes sociales diferentes mensajes que legitimaban, desde su punto de vista, los hechos.

Facebook anunció en su momento que el bloque0 de las cuentas de Trump sería indefinido y pasó el caso a su Junta de Supervisión, que fue creada para este tipo de escenarios donde las políticas y término de la compañía no son el único interés a tener en cuenta. Entonces se confirmó que tomarían una decisión para el 21 de enero; además, solicitaron al público interesado hacer comentarios del caso y a dar sus opiniones sobre si el expresidente debería recuperar o tener accesos de nuevo a sus redes sociales.

Sin embargo, cuatro meses después, la ‘Corte Suprema’ de Facebook no ha hablado del tema. Al parecer recibieron más de 9.000 comentarios que han tenido que analizar, por lo que no se ha tomado una decisión, señala el portal Politico. Ahora un vocero del grupo de especialistas ha señalado que la Junta de Supervisión ha decidido tomarse su tiempo. No tendremos noticias al respecto por unas semanas más, especialmente teniendo en cuenta el interés mediático y político que tiene el tema.

Sin importar la decisión que tome, la Junta va a ser fuertemente criticada. Representantes del partido republicano en Estados Unidos aseguraron que era una violación al derecho de expresión que Trump fuera bloqueado de redes sociales. Esto significa que no recibirán de manera positiva un bloqueo permanente. Mientras tanto, demócratas y figuras públicas aplaudieron la medida; algunos, incluso aseguraron que era una deuda que tenían las plataformas hace mucho tiempo con la sociedad. Trump había tenido problemas en el pasado debido a las publicaciones con información y noticias falsa o sin argumentos demostrables y discursos de odio.

Imagen: Wikimedia.