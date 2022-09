Japón quiere dejar atrás (por fin) los disquetes

Recuerdo aún los disquetes, esas láminas cuadradas de material resistente que hacían la tarea que hoy hace la nube o las USB. Claro está, en ese momento, si querías pasar un programa o un extenso documento, requerías de varios disquetes y andabas por ahí con varios disquetes bajo el brazo. Parece que habláramos de al menos 20 años atrás, pero, para tu sorpresa, Japón aún los utiliza.

Aunque Japón es reconocido por ser una de las mecas de la tecnología y la innovación, esta semana, conocimos que también se aferran a las antiguas tecnologías. El Ministro de Asuntos Digitales de la nación, Taro Kono reveló en un trino que: “El Ministro Digital declara la guerra a los disquetes”. Según Kono, hay al menos “1.900 procedimientos gubernamentales”, incluidos algunos del sector empresarial, que aún usan algún tipo de disco, incluido el disquete.

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.

