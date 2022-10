Getty Images critica arte hecho con Inteligencia Artificial

Getty Images pone en tela de juicio la ética y la legalidad del arte construido con generadores de Inteligencia Artificial (IA), y crítica a las compañías que están compitiendo para comercializar este tipo de obras. ¿Cuál es el dilema?

Craig Peters, CEO de Getty Images, agencia de fotografía estadounidense, en entrevista con The Verge, comentó que en la creación de imágenes o de arte por medio de la IA, siguen existiendo muchas preguntas, y el campo legal no es claro.

Explica que aún hay mucha confusión “sobre quién posee los derechos de autor de ese material, es decir, sobre los derechos que se aprovechan para crear una obra de arte o fotografía, y no queremos poner a nuestros clientes en esa área de riesgo legal”.

Te puede interesar: El trabajo de los modelos también está en riesgo por la IA

En septiembre de 2022, Getty Images prohibió este tipo de contenidos creados con IA en su plataforma, precisamente por dificultades de identificación de los derechos de autor.

Peters explicó que algunas “organizaciones, individuos y empresas son imprudentes. Creo que eso es peligroso, no es responsable y tampoco legal”.

No obstante, el directivo es consciente que esta nueva tecnología tiene un gran “potencial creativo”, y destaca la asociación que hizo con la empresa Bria, desarrolladora de herramientas patentadas de contenido visual de IA, la cual permitirá ofrecer contenidos «éticos».

Finalmente, Craig Peters, aclaró a The Verge, que su preocupación no está en que contenidos con IA puedan ser una amenaza para Getty Images, sino en que estos no estén regulados por la ley y que no sean contenidos éticos.

El CEO afirmó que una prueba de ello sería “el auge de las omnipresentes cámaras en los teléfonos inteligentes como prueba de que la experiencia, más que el volumen, es el factor determinante para vender contenido”.

Imagen: PatoLenin