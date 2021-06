BPI en desacuerdo con planes de El Salvador para el bitcoin

Mientras que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aseguró que legalizar el bitcoin como moneda en curso en el país ayudaría a llevar la bancarización y reducir los costos de remesas, entidades internacionales han sidi explícitas en que sus planes no pueden resultar como los prevé y le han recomendado primero analizar mejor las consecuencias.

El Salvador se convirtió esta semana en el primer país del mundo en aceptar el bitcoin como moneda corriente, después de aprobar la Ley, la criptomoneda podría ser usada para comprar bienes y servicios de manera legal y se esperaba su aceptación masiva en medios de comercio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el primero en decir que no era una buena idea. Un portavoz recomendó al presidente del país escuchar primero a más expertos.

Ahora, el Banco de Pagos Internacionales (BPI), organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Basilea (Suiza), aseguró que, aunque puede ser un experimento interesante, no debería tomarse con seriedad, pues el bitcoin es altamente volátil, por lo que no se puede considerar un medio estable para realizar pagos. Benoit Coeure, líder de innovación, dijo que la entidad no acepta el criptoactivo como una moneda estable y, por ende, necesita sus propios medios de regulación.

Hasta el momento, el presidente Bukele no ha dicho anda sobre las recomendaciones de las dos entidades. Sin embargo, es obvio que el país deberá reevaluar su decisión y proponer una estrategia de regulación interna del bitcoin que ayude a promover los criptoactivos como monedas de intercambio seguras.

Imagen: Worldspectrum en Pexels.