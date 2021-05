Convocatoria nacional en ciberseguridad para el sector empresarial

La convocatoria ‘Habilidades Digitales-Ciberseguridad’ del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) certificará a 540 personas de los equipos técnicos y directivos de las empresas interesadas. El diplomado será gratuito y completamente digital.

Según un estudio realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre las medidas de seguridad digital implementadas por 33.596 empresas privadas y entidades públicas, el 72 % no cuenta con una política de protección para el acceso remoto a la información personal. «Con esta convocatoria estamos promoviendo que los empleados y directivos de las empresas colombianas puedan identificar, valorar y gestionar adecuadamente los riesgos de seguridad digital. De esta manera, las empresas podrán proteger uno de los activos más importantes para la transformación digital: la información. Contar con el personal cualificado permitirá mejorar la toma de decisiones y promueve el cierre de brechas digitales», dijo Karen Abudinen, ministra TIC.

Además, el estudio también encontró que el 71 % de las empresas encuestadas no cuenta con auditorías de los sistemas de información; el 69 % no cuenta con mecanismo de monitoreo de consulta de las bases de datos. Así mismo, el 67 % no tiene un sistema de gestión de seguridad o programa integral de gestión de datos. El 93 % de las empresas referenciadas en el estudio son privadas y el 6,7 % son públicas.

¿Cómo participar en la convocatoria del MinTIC?

La convocatoria va dirigida a personas naturales con establecimiento de comercio y personas jurídicas (empresas) de todos los sectores de la economía. Además, deben ser de carácter privado y constituidas legalmente en Colombia. La estrategia también beneficiará a empresas extranjeras que tengan sucursal en el país y que su personal colombiano (empleados, gerentes y directivos) requiera esta formación especializada.

Además, el diplomado tiene una duración de 120 horas y será certificado por la Universidad del Norte y el Ministerio TIC; los participantes podrán escoger entre dos modalidades: ciberseguridad para directivos o gerentes (no se necesitan conocimientos previos) y ciberseguridad para personal técnico (se requiere conocimientos previos para la formación).

Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 18 de mayo. Para conocer más detalles sobre la convocatoria e inscribirse, visita este enlace.

Imagen: gstudioimagen (Vía Freepik).