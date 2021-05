Anonymous cambia la página de Wikipedia del Ejército Nacional

Anonymous publicó hoy una lista de correos y contraseñas de 168 miembros del Ejército de Colombia, tumbó su sitio web y, ahora, cambio la página de Wikipedia.

Wikipedia permite a cualquier persona editar sus entradas y los cambios se ven inmediatamente; hará falta ver cuánto tiempo le toma a la enciclopedia más grande de Internet caer en cuenta de lo que está pasando y retornar a la normalidad.

Después de unos minutos, la información del ejército volvió a la normalidad:

En total son 168 cuentas que pertenecen a las fuerzas armadas, aunque no establecen a quién pertenecen o sus cargos dentro de la organización. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado, por lo que no se sabe qué tipo de datos se pudieron filtrar debido a la publicación.

Organizaciones por los Derechos Humanos han llamado la atención por la violencia que han usado las fuerzas armadas en los últimos siete días de protestas en diferentes ciudades del país. Según la Defensoría del pueblo, hasta el momento se reportan 19 personas muertas en las protestas, 89 presuntas desapariciones de manifestantes y cientos de heridos.

Noticia en desarrollo…

Imagen: Captura de pantalla y FotoArt-Treu (Vía Pixabay).