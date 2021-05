Anonymous revela correos y contraseñas de miembros del ejército

Anonymous Colombia publicó una lista con los correos y contraseñas de miembros del Ejército de Colombia.

🔥🔓Colombian Army has been penetrated/ Ejercito de Colombia ha sido Penetrado Pánico Colectivo será la estrategia del miedo para culpar a otros de las mismas masacres perpetradas por la policía y el ejército de Colombia 🔏🆙⏬https://t.co/OKIsHQ00tX pic.twitter.com/EPKd6X7Kb4 — Anonymous Colombia (@AnonymousOpCOL) May 4, 2021

«Las fuerzas armadas de Colombia han sido infiltradas. Pánico Colectivo será la estrategia del miedo para culpar a otros de las mismas masacres perpetradas por la policía y el ejército de Colombia», lee la publicación en la cuenta de Twitter del grupo de hackers.

En total son 168 cuentas que pertenecen a las fuerzas armadas, aunque no establecen a quién pertenecen o sus cargos dentro de la organización. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado, por lo que no se sabe qué tipo de datos se pudieron filtrar debido a la publicación.

Organizaciones por los Derechos Humanos han llamado la atención por la violencia que han usado las fuerzas armadas en los últimos siete días de protestas en diferentes ciudades del país. Según la Defensoría del pueblo, hasta el momento se reportan 19 personas muertas en las protestas, 89 presuntas desapariciones de manifestantes y cientos de heridos.

***Actualización: 4 de mayo 2021

Anonymous Colombia se atribuyó la caída de la página del ejército que presenta intermitencia y aseguró que no permitirá y saboteará que se haga tendencia en redes sociales otro tema que desvié la atención de la actual situación social que se está viviendo en el país por la violencia de la fuerza pública contra los civiles.

***Actualización (4 de mayo 2021- 4:45 p.m.)

Anonymous también tumbó la página de la Policía Nacional de Colombia.

Noticia en desarrollo…

Imagen: Pixabay