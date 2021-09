5 formas en que han cambiado las experiencias de compra

Como compramos ha cambiado con los años. Estas son cinco tecnologías que nuestros abuelos jamás imaginaron en que gastarían su dinero al hacer una compra.

La forma como vivimos ha cambiado mucho a la de nuestros abuelos e incluso a la de nuestros padres. Sentarnos a escuchar cómo era su día a día suena a historias sacadas de una película a blanco y negro y muchas veces nos preguntamos ¿Cómo vivían sin poder hacer esto o aquello?

Sin duda, la tecnología ha sido la principal herramienta para impulsar el cambio. Pero en los últimos años este ha sido mucho más acelerado y, mientras que los millennials son esa generación que creció en un mundo no conectado a vivir en uno hiperconectado, las nuevas generaciones nacen con un celular en sus manos y con la posibilidad de comprar lo que quieran a tan solo un clic. La experiencia de compra ha cambiado y lo ha hecho mucho. Por este motivo, las tiendas se han visto obligadas a cambiar o arriesgarse a perder a todos sus clientes. Estos son cinco cambios que han ayudado a cambiar la manera como compramos y como vemos las tiendas.

Domicilios y el misterio de tener las compras en la puerta de tu casa con un clic

¿Hay partido e invitaste a tus amigos a verlo a tu casa? No hay problema, la cerveza, gaseosa, pizza y palomitas de maíz llegarán a tu casa justo antes de empezar el partido ¿Necesitas un vestido para una fiesta, pero no tienes tiempo de comprarlo? Aparecerá en tu puerta listo para usarlo. ¿Quieres ese libro que no se consigue en el país? En tres días estarás leyéndolo en la sala de tu casa. Los domicilios han cambiado nuestra forma de vida y por supuesta como hacemos compras. Pagar sin tener la compra o el producto en nuestras manos puede ser una imagen difícil de digerir para nuestros abuelos e inclusive para nuestros padres, pero se han tenido que acostumbrar.

Las cosas que hoy no conseguimos por domicilio son muy pocas y, de hecho, si no se consigue, solo necesitamos contratar un shopper que vaya lo escoja por nosotros y lo deje en la puerta de nuestra casa. Posiblemente, hoy no encontremos a una persona que no tenga por lo menos una aplicación con servicio de domicilio en su celular.

Suscripciones de productos

Muchos esperan a que se acabe el papel higiénico para ir a comprar más a la tienda más cercana o al supermercado, otros dedican sagradamente un día a la semana o del mes para abastecer sus alacenas y cajones de las necesidades básicas y hay quienes simplemente pagan una suscripción y reciben en la puerta de sus casa todo lo que necesitan y este servicio parece conocernos mejor que nosotros mismos.

Estos sistemas de suscripción saben que necesitamos papel higiénico y toallas higiénicas mes a mes, pero cepillos de dientes cada cuatro meses; nuestra marca favorita de leche y si somos veganos o nos encanta la carne. Claro, todo esto son opciones que activamos al comprar el servicio, pero nos han ahorrado el tiempo en crear listas mes a mes de qué necesitamos o salvarnos de terminar con muchas barras de jabón en el cajón del baño porque nunca recordamos si tenemos suficientes.

Por supuesto, esto también implica un problema para las marcas y nuevos productos, los estantes de los supermercados que exhibían coloridos paquetes y promociones ya no atraen nuevos clientes y la forma de convencernos de comprar nuevos productos ha cambiado, esa nueva marca ahora la vemos en los estantes de las redes sociales y manos de los influencers, tal vez la probemos y decidamos agregarla a nuestro mercado el próximo mes.

Supermercados Walk-In

Amazon abrió su primer supermercado ‘AmazonGo’ en Seattle hace algunos años y después de adquirir WholeFoods, una conocida cadena de supermercados, está planeando implementar el mismo modelo en todo Estados Unidos. Estas tiendas, básicamente, te permiten hacer compras sin necesidad de cajeros.

Básicamente, descargas una aplicación, inscribes un método de pago electrónico como una tarjeta de crédito y ¡listo! puedes comprar. Una vez en la tienda, registras tu entrada con la app, adentro puedes coger los productos y guardarlos de una vez en tu bolso o maleta y al salir, el sistema descontará lo que hayas cogido de los estantes. Este sistema reconoce cuando guardas algo o cuando lo devuelves al estante, por lo que se supone que no te cobrará por productos que no cargues en tu bolsa.

Estas tiendas tienen varios sistemas para funcionar. Por un lado, la aplicación registra tu entrada a la tienda y por medio de GPS, inteligencia artificial y cámaras registra los productos que coges de los estantes y guardas en tu bolsa, cuando sales simplemente hace el registro del pago. Estos supermercados llamados Walk-in reducen el número de empleados que necesita un almacén de este tipo. Además, de acuerdo con Amazon reduce los tiempos en la tienda que de otro modo gastaríamos haciendo filas en los cajeros y pagando.

Realidad aumentada, una ventana al futuro

La realidad aumentada es otras de las herramientas que las compras a distancia han adaptado para mejorar sus ventas. Desde accesorios de belleza como maquillaje hasta muebles de la casa u oficina. Con la realidad aumentada las personas pueden experimentar sin inconvenientes los productos para tomar una decisión de compra.

Los muebles son unas de las más usadas, los diseñadores de interiores están usando esta herramientas para mostrar el final de un proyecto en oficinas y hogares. Los almacenes tienen aplicaciones con las que los usuarios pueden probar como se ve un sofá en la sala de su casa y hasta cambiar los colores antes de tomar la decisión final. Con este tipo de tecnologías, las tiendas y sus clientes evitan costos de devoluciones y envíos.

La realidad aumentada no solo está en la industria de los muebles, las marcas de maquillaje también han creado sus propios ecommerce con la posibilidad de que las personas usen sus cámaras para probar los distintos colores de sus productos. Aunque por ahora solo se está empezando a explorar, hay muchos otros usos, algunas marcas de ropa tiene prototipos que les permiten a las personas «probarse la ropa».

Tenemos nuestra compra siempre con nosotros, pero no somos dueños de nada

Por supuesto, no podemos dejar por fuera de esta nota los servicios de streaming. Anteriormente, las colecciones de películas, cds y libros eran muy valiosas para sus dueños, entre más tuviera o fuera una selección especial sería valorada por amigos y conocidos. Hoy todos tenemos bibliotecas en nuestros bolsillos de películas, series, libros, música, obras de arte, cualquier cosa que pueda estar en el mundo digital puede ser nuestro.

Los servicios de streaming han puesto en nuestras manos las mejores colecciones del mundo, pero al final nada nos pertenece. Además, no solo pasa con el entretenimiento. Actualmente algunas compañías proponen servicios que pueden ser considerados de streaming pero con objetos. Por ejemplo, podemos tener muebles por seis meses y cambiar el estilo de nuestra casa después de este tiempo, solo tienes que pagar por la suscripción a esto. Hay sistemas similares con ropa, en la que puedes usar diseñadores, pero la ropa no te pertenece y tendrás que devolverla. En el momento en que decidimos cancelar una suscripciones nos iremos sin nada.

