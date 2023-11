Xbox y PlayStation han finalizado su integración con X/Twitter (pero Musk promete arreglarlo)

A inicios de abril Xbox anunció que había deshabilitado la función que permitía que los usuarios pudieran compartir fotos y videos directamente en Twitter. Luego, a inicios de esta semana PlayStation anunció que tenía la intención de hacer lo mismo. Para la mayoría de jugadores eliminar la opción no es realmente un problema, pues no se trata de la manera más cómodo o profesión al de compartir contenido. Pero si eres una de las personas que están molestos por no poder compartir el contenido tenemos buenas noticias: ¡Elon Musk, el multimillonario que compró X por más del doble de lo que vale hoy, está detrás del caso!

El martes 7 de noviembre una cuenta mencionó la paradoja actual de la red social, que está planeando en convertirse en una plataforma de streaming de videojuegos, pero que en la actualidad esté por completo desconectada de las dos consolas de nueva generación más importantes del mercado. En respuesta la cuenta de Elon Musk en X aseguró:

“Voy a mirar qué es lo que está ocurriendo”.

is aiming to become a major streaming platform, but this will be less convenient for console players now that both Xbox and Playstation integration is gone.

— X News Daily (@xDaily) November 7, 2023