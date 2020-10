Xbox no descarta Game Pass en la Switch o PS5

En estos momentos, el mejor valor de Xbox está en Game Pass. Su servicio de suscripción, de hecho, vende por si sola la Xbox Series S. Precisamente, es tan deseado que la compañía no descarta el que en algún momento esté disponible para las otras consolas.

En una entrevista para Game Reactor se le preguntó a Phill Spencer, presidente de Xbox para Microsoft, precisamente sobre la posibilidad de ver el servicio en alguna otras consolas. Él comenzó afirmando cuál ha sido la evolución del servicio, por ejemplo, mencionando el hecho de que se presentó como una opción para jugadores de PC

«Creo que para nosotros se trata de la prioridad y de llegar a más jugadores. Por eso, primero pasamos a la PC después de la Xbox, porque hay tantos jugadores allí, a nivel mundial, que no poseen una Xbox, a los que podríamos llegar. Luego pasamos a móvil porque hay mil millones de teléfonos Android en el planeta. Es significativamente más grande que la base de cualquier jugador de consola”.

Luego, Spencer entró en detalles a hablar sobre aquellas plataformas en las que todavía no se encuentra disponible.

Te puede interesar: EA Play llegará a Game Pass Ultimate en noviembre 10

“Llegaremos a iOS en algún momento. Todavía estamos trabajando en parte de nuestra tecnología en PC para pantallas más grandes en términos de transmisión y acceso a iOS, y creo que una vez que lo superamos, veremos cuáles son las otras opciones. Hay televisores inteligentes, Chromebooks, FireTV, hay un tendríamos muchas discusiones, lo priorizaríamos en función de dónde encontraríamos la mayoría de los jugadores nuevos, a los que naturalmente podríamos llevar contenido. Me encanta la Switch, me encanta PlayStation, honestamente, creo que han hecho un trabajo increíble como parte de esta industria. No estoy seguro de que esos sean los próximos un gran número de usuarios para nosotros, pero podríamos estar abiertos a esas discusiones».

Microsoft ha dejado claro que su estrategia en la próxima generación de consolas no está en pelear en hardware. En vez de eso, su centro está en los servicios. Por esta razón tiene sentido que no descarten el llevar su servicio a otras consolas ¿La realidad? Se trata de un evento muy poco probable. Aunque para Microsoft es de alto beneficio el tener más plataformas para vender sus juegos, lo mismo no aplica ni para Nintendo ni para Sony. Tampoco podemos olvidar que estas dos plataformas siempre han sido mucho más celosas con su concepto de exclusividad en comparación a Xbox.

Imágenes: Microsoft